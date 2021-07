Wiedźmin: Pogromca Potworów najbardziej dochodową grą Androida

W kilka dni od globalnej premiery Wiedźmin: Pogromca Potworów został pobrany ponad milion razy na smartfony z Androidem. Łączna pula pobrań jest jednak jeszcze większa, ponieważ gra zadebiutowała także w App Store dla urządzeń Apple. Polska produkcja to aktualnie najbardziej dochodowa aplikacja w Google Play.

Wielkie ryzyko związane z produkcją mobilnej gry geolokalizacyjnej opłaciło się. Studio Spokko ma powody do dumy, a spółka CD Projekt do zadowolenia. Bezpłatna aplikacja Wiedźmin: Pogromca Potworów na samym Google Play wygenerował ponad milion pobrań w ciągu zaledwie kilku dni od premiery . Tym samym Monster Slayer wyrasta aktualnie na jedną z najważniejszych premier całej platformy Google Play. Poza pierwszym milionem z Google Play, mobilnego Witchera pobierają również posiadacze iPhone'ów. Nie znamy jednak dokładnych wyników dla App Store.

Gracze chętnie zostawiają prawdziwe pieniądze w produkcji Free2Play studia Spokko. Robią to na tyle licznie, że według algorytmów Google'a Pogromca Potworów jest aktualnie aplikacją z najlepszym współczynnikiem przychodu do liczby pobrań oraz aktywnych graczy. To doskonała wiadomość dla CD Projektu, zwłaszcza w kontekście gorszej od prognozowanej sprzedaży Cyberpunka 2077, jeszcze przed triumfalnym powrotem gry na konsole PlayStation. System ekonomiczny zaproponowany przez Spokko zdał przychodowy egzamin, nawet mimo możliwości zakupu każdego przedmiotu w grze bez wydania prawdziwych złotówek.