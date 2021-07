I cyk, maksymalny poziom wbity. Wiedźmin: Pogromca Potworów zalicza niełatwy start, niektórzy „przeszli już grę”

Szybko okazało się, że natychmiastowy awans o 18 poziomów to jeszcze nic imponującego. Inni członkowie grupy bardzo szybko pochwalili się swoimi nagrodami za ukończenie samouczka w grze The Witcher: Monster Slayer. Mikołaj, Martyna, Piotr, Agata, Natalia - wszyscy oni wskoczyli na maksymalny, 40 poziom doświadczenia w mobilnej grze studia Spokko i CD Projektu, dokumentując swoje sukcesy w społecznościowej grupie na Facebooku. Chwilę później Spokko wyłączyło serwery i zarządziło przerwę techniczną do 16:00.

Oczywiście mamy do czynienia z błędem, a rekordowo szybkie postępy graczy zapewne zostaną wyzerowane.

Z relacji na Facebooku jasno wynika, że problem z rekordowo szybkim awansem graczy jest powszechny. Co za tym idzie, Spokko zapewne będzie chciało wrócić do przedpremierowego status quo, zerując postępy dokonane w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut od otwarcia serwerów. Ciekawe tylko, na jaką metodę korekcji zdecydują się w Spokko - utratę awatara, wyzerowanie paska doświadczenia, a może jeszcze coś innego.

Gracze zrażeni do CD Projektu Cyberpunkiem 2077 i jego stanem technicznym mogą teraz burknąć: wiedziałem, że tak będzie. Warto jednak zauważyć, że The Witcher: Monster Slayer to tytuł zupełnie innego studia deweloperskiego, które ma ponad 10 lat doświadczenia na rynku gier mobilnych. Niestety, nawet to może nie być wystarczające, gdy tworzy się mobilną grę geolokalizacyjną. Doskonałym tego dowodem jest Pokemon GO - aktualny lider gier terenowych na smartfony.