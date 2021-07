Wielka aktualizacja systemu PlayStation 5. Gracze dostaną wsparcie dla drugiego SSD, 3D Audio z TV i więcej

Sony rozpoczęło proces beta-testów nowej wersji systemu PlayStation 5. Wielka aktualizacja wprowadza wiele poprawek, nowych funkcji oraz ulepszeń. W tym długo oczekiwane wsparcie dla dodatkowego SSD M.2, a także 3D Audio bez słuchawek.

Ruszyły beta-testy nowej wersji systemu operacyjnego konsoli PlayStation 5. Chociaż w programie nie mogą uczestniczyć gracze z Polski, z relacji zachodnich mediów wynika, że otrzymamy naprawdę potężną aktualizację. Taką z masą nowości, ulepszeń oraz nowych możliwości.

Najważniejszą nowością w nowej wersji systemu PlayStation 5 jest wsparcie dla dodatkowego SSD M.2.

W ten sposób gracze nareszcie będą mogli powiększyć przestrzeń dyskową na PS5, dotychczas ograniczoną do zaledwie 667 GB. Warunkiem jest kupno pamięci SSD M.2 spełniającej wysokie wymagania postawione przez Sony, z prędkością odczytu wynoszącą minimum 5500 MB/s lub więcej. Sony wymaga również, aby SSD był wyposażony w radiator. Pierwszym SSD spełniającym te wymagania jest Seagate FireCuda 530. Samsung oraz Western Digital także mają posiadać odpowiednie modele.

Sony nie gwarantuje, że każde SSD spełniające oficjalne wymagania będzie działało poprawnie. Dlatego w przyszłości możemy się spodziewać oficjalnej listy ze wspieranymi pamięciami na PlayStation 5. Jednocześnie na oficjalnej witrynie PlayStation pojawił się szczegółowy poradnik dotyczący procesu instalacji dodatkowego SSD. Zdecydowanie warto się z nim zapoznać.

PlayStation 5 zaoferuje wsparcie dla nośników SSD od 250 GB do 4 TB pamięci. Gracze będą mogli ponadto wybrać, gdzie domyślnie instalowane będą gry wideo. Otrzymamy także możliwość swobodnego przenoszenia programów między dwoma SSD M.2.

PlayStation 5 od teraz zaoferuje wsparcie dla nośników SSD

Graczy ucieszy również wsparcie dla 3D Audio bezpośrednio na głośnikach z telewizora.

Aby cieszyć się 3D Audio na PlayStation 5, posiadacze tej konsoli muszą korzystać z zestawów słuchawkowych. Jednak wraz z letnią aktualizacją oprogramowania, 3D Audio będzie odtwarzane także z wykorzystaniem zwykłych głośników telewizyjnych. PS5 odpowiednio zbalansuje scenę przestrzenną w pomieszczeniu, korzystając z mikrofonu w kontrolerze DualSense. To właśnie za jego pośrednictwem będzie wykonywany pomiar akustyczny.

Czym właściwie jest 3D Audio? Możliwości tej technologii rewelacyjnie (i bardzo przystępnie) opisał Mike Fitzgerald - Core Tech Director w studio Insomniac Games - z którym miałem przyjemność przeprowadzić wywiad kilka tygodni temu. Trudno o lepsze rozróżnienie 3D Audio od bardziej tradycyjnych formatów cyfrowego dźwięku przestrzennego.

Sony silnie rozróżni gry z PS4 oraz PS5, a także ulepszy komunikację między graczami.

Twórcy oprogramowania dla PlayStation 5 wzięli sobie do serca krytykę związaną z niedostatecznie czytelnym podziałem gier dla starszej i nowszej generacji. Przez to gracze wielokrotnie pobierali i uruchamiali niewłaściwą wersję programu. Po zainstalowaniu wakacyjnej aktualizacji ten problem może przejść do historii. Ta sama zainstalowana gra dla PS4 oraz PS5 otrzyma oddzielny kafelek w menu głównym. Do tego pojawi się na nim specjalna ikona, informująca o przynależności generacyjnej.

Jeśli odwiedzimy naszą bibliotekę gier, zauważymy, że zakładka aktualnie zainstalowanych produkcji jest teraz na froncie. To dobra decyzja, ponieważ właśnie tutaj gracze zaglądają najcześciej, chcąc uruchomić bądź odinstalować dany program. Szybciej dostaniemy się także do pełnego zbioru wykonanych zrzutów ekranu oraz nagranych klipów wideo. Skróci się także liczba kroków potrzebnych do wysłania wiadomości tekstowej w konkretnej grupie/Imprezie. Założyciele tych grup będą mieli teraz możliwość ich usuwania. Nareszcie.

Łowcy trofeów na PlayStation 5 ucieszą się z nowej funkcji Trophy Tracker, ja z lepszych powiadomień.

Trophy Tracker pozwoli na oznaczenie do pięciu wybranych przez użytkownika trofeów, a następnie śledzenie postępów w ich zdobywaniu. Wszystko to z poziomu podręcznego menu wywoływanego przyciskiem PlayStation. System będzie połączony z funkcją podpowiedzi i wskazówek dla abonentów programu PS Plus. Co świetne, taką informację dotyczącą konkretnego trofeum będziemy mogli przypiąć na stałe do ekranu głównego podczas rozgrywki, w czasie rzeczywistym obserwując dokonany postęp. Rewelacja.

Sam podgląd pełnej listy trofeów został kompletnie przebudowany. Dzięki wakacyjnej aktualizacji gracze będą w stanie przeczytać podstawowe informacje o danym trofeum bez klikania w poszczególne puchary.

Posiadacze PlayStation 5 nareszcie zyskają możliwość wyłączenia dźwięku powiadomień, przy jednoczesnym zachowaniu graficznych animacji pojawiających się na górze ekranu. Do tego powiadomienia zawierające klipy wideo - np. nagraną rozgrywkę wysłaną nam przez znajomego - będziemy mogli od razu odtwarzać w oknie powiadomienia, jako ekran-w-ekranie, bez wychodzenia z własnej rozgrywki lub jej zamrażania.

Termin udostępnienia letniej aktualizacji wszystkim posiadaczom PS5 wciąż nie jest znany.