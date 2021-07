Dysk SSD do PlayStation 5: mamy ceny i modele. Tanio nie jest

Jednym z największych problemów konsoli PlayStation 5 jest ograniczone miejsce na gry wideo. To już niebawem się zmieni, dzięki możliwości zainstalowania dodatkowego SSD NVMe 4.0. Seagate jest pierwszą firmą, która potwierdza spełnienie wymagań Sony, chwaląc się kompatybilnością pamięci FireCuda 530.

W naszej recenzji PlayStation 5 uznałem brak możliwości rozbudowy przestrzeni dyskowej za jeden z największych problemów nowej konsoli Sony. Urządzenie jest co prawda kompatybilne z zewnętrznymi nośnikami HDD oraz SSD, ale można na nie instalować wyłącznie gry z PlayStation 4. Nowsze produkcje, pisane pod standard NVMe 4.0 i niezwykle szybką transmisję danych, muszą trafiać do wewnętrznej pamięci PS5. Problem polega na tym, że użytkownicy konsoli mają wyłącznie 667 GB na gry. Biorąc pod uwagę rozmiary współczesnych produkcji, bardzo łatwo ten limit przekroczyć.

Tanio nie będzie. Seagate FireCuda 530 kosztuje od 800 do nawet 3500 zł.

Nurtuje mnie, czy gracze będą mogli instalować w swoich konsolach tańszy wariant pamięci pozbawiony radiatora. Z samym zmieszczeniem nie ma oczywiście problemu, biorąc pod uwagę mniejsze gabaryty. Zwróćcie jednak uwagę, iż przedstawiciel Seagate wyraźnie podkreślił, iż to wersja z radiatorem spełniła wszystkie wymogi Sony. Dlatego jestem ciekaw, jak wygląda sytuacja z modelami pozbawionymi rozpraszaczy ciepła. Sprawa jest zasadna, bo SSD bez radiatora to tańsze SSD, co będzie miało kluczowe znaczenie dla części konsumentów. Skontaktowałem się w tej sprawie z polskim przedstawicielem Seagate i gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, zaktualizuję tekst.