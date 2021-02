2 interakcji

PlayStation 5 to konsola z raptem 667 GB danych oddanych do użytku w ręce graczy. Z tak ograniczoną pojemnością, każdy gigabajt jest na wagę złota. Na szczęście nowa technologia kompresji stosowana na tej konsoli pozwala zaoszczędzić znaczną przestrzeń, co potwierdza niedawno wydany Control.

Ograniczona pojemność konsoli PlayStation 5 wyrasta na jeden z największych problemów tej platformy. Mając do dyspozycji raptem 667 GB, już kilkukrotnie byłem zmuszony usuwać gry wbrew swojej woli, aby zrobić miejsce dla nowszych tytułów. Kompletnie kłóci się to z moją naturą chomikowania, gdzie całą kolekcję gier na PlayStation 4 (ponad 7 TB) trzymam na zewnętrznym HDD podłączanym do PS5. Niestety, Sony wciąż nie pozwala rozbudować PlayStation 5 o dodatkową pamięć, chociaż odpowiednio szybkie SSD są już na rynku. Plotki sugerują, iż możliwość rozbudowy pojawi się dopiero w połowie 2021 roku.

Do tego czasu każdy GB na PS5 jest na wagę złota. Dlatego tak ważna jest nowa technologia kompresji Sony.

PlayStation 5 może korzystać z zupełnie nowego formatu kompresji danych Oodle Kraken od RAD Game Tools. Technologia współgra z super-szybkim SSD w interfejsie PCIe 4.0 oraz 12-kanałowym kontrolerem pamięci, pozwalającym czytać skompresowane dane na PlayStation 5 z prędkością sięgającą zawrotnych 9 GB/s. Dla porównania, Xbox Series X czyta skompresowane dane gier z prędkością do 4,8 GB/s.

Właśnie porównanie z Xboksem Series jest kluczowe, aby zrozumieć jak ważny jest Oodle Kraken. Jedną z pierwszych gier w pełni wykorzystujących ten nowy standard kompresji jest Control Ultimate Edition, niedawno wydany na PlayStation 5. Na pierwszy rzut oka żadnej rewolucji nie stwierdzono: Control na PS5 zajmuje 25 GB, podczas gdy ta sama gra na PS4 potrzebuje 24 GB.

Fundamentalna różnica jest widoczna dopiero, gdy zestawimy Control Ultimate Edition na PlayStation 5 i Xbox Series.

Na nowej platformie Sony gra zajmuje wcześniej wspomniane 25 GB, z kolei na platformie Microsoftu aż 42 GB. Wersja dla konsoli Sony jest chudsza o ponad 40 proc., zachowując dokładnie tę samą zawartość w dokładnie tej samej jakości. Rewelacyjny wynik, biorąc jednocześnie pod uwagę, że przy tym wszystkim PS5 szybciej czyta dane niż Xbox.

Brak spektakularnej różnicy między wersjami Control na PS5 oraz PS4 wynika z faktu, iż wersja na PlayStation 5 korzysta z zawartości w natywnym standardzie 4K. Co za tym idzie, jej składowe zajmują znacznie, znacznie więcej przestrzeni dyskowej. Sam fakt, iż gra 4K na PS5 zajmuje tyle przestrzeni co gra FHD na PS4, jest pewnym sukcesem. Nie tak odczuwalnym jak bezpośrednie porównanie z Xboksem, ale zdecydowanie wartym podkreślenia.

Sony ma w zanadrzu świetną technologię, ale opcja rozbudowy PS5 o drugi SSD jest potrzebna na wczoraj.

Mając do dyspozycji raptem 667 GB danych, posiadacze PlayStation 5 muszą rezygnować z niektórych gier, aby zrobić miejsce dla innych. Jestem recenzentem na Spider’s Web, co za tym idzie, dysk SSD na PS5 udało mi się zapełnić w kilka tygodni po premierze tej konsoli. Oczywiście wyłącznie grami dedykowanymi PlayStation 5, zachowując gry PS4 we wstecznej kompatybilności na zewnętrznym nośniku. Jestem przekonany, że najpóźniej za kilka miesięcy z podobnym problemem będzie się mierzył każdy użytkownik tej platformy.

Prowadziłem kuluarowe rozmowy z wiodącymi producentami pamięci, którzy już teraz oferują SSD spełniające wysokie wymagania postawione przez Sony. Z relacji przedstawicieli tych firm rysuje się obraz, w którym ich produkty są gotowe na tu i teraz, a piłeczka znajduje się wyłącznie po stronie Sony. Japończycy mają rozpoczynać testowanie dodatkowych SSD na wiosnę, a w połowie roku odpowiednia aktualizacja oprogramowania powinna trafić do wszystkich posiadaczy PS5.