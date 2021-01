Świetny PS Plus na luty 2021. Zagramy w Control: Ultimate Edition, Concrete Genie i Destruction AllStars

To będzie bardzo, bardzo dobry miesiąc dla abonentów PS Plus niezależnie od posiadanej konsoli PlayStation. W lutym bez dodatkowych kosztów zagramy w Control: Ultimate Edition, Concrete Genie oraz Destruction AllStars.

Sony się postarało. Nowa oferta gier od zaraz w ramach abonamentu PS Plus wypada naprawdę atrakcyjnie. W lutym 2021 r. bez ponoszenia dodatkowych kosztów zagramy w Control: Ultimate Edition, Concrete Genie oraz Destruction AllStars. Największymi beneficjentami programu są posiadacze konsol PlayStation 5, którzy uruchomią każdy z wymienionych tytułów dzięki trybowi wstecznej kompatybilności.

Gracze na PlayStation 4 zagrają w Control: Ultimate Edition oraz Concrete Genie.

Recenzję gry Concrete Genie przygotował dla was mój redakcyjny kolega Piotr Grabiec. Sympatyczna produkcja orbituje wokół pomysłu zamiany malunków w prawdziwe obiekty, które ułatwiają nam rozgrywkę i pozwalają rozwiązywać problemy. Machając pędzlem po ścianach, jesteśmy w stanie tchnąć nowe życie w szalone wizje, jednocześnie odkrywając sekrety miasteczka Denska.

Pełen sekretów jest także Control: Ultimate Edition. Gra twórców Alana Wake’a jest niczym film w reżyserii Nolana, w którym producenci bawią się z graczem perspektywą, przestrzenią, a nawet logiką. Do tego Ultimate Edition zawiera wszystkie dotychczas wydane rozszerzenia fabularne. To właśnie dla nich uruchomię Control na nowo, mając w pamięci bardzo udaną produkcję dla jednego gracza. Takich nigdy za wiele.

Posiadacze PlayStation 5 uruchomią Concrete Genie, Control: Ultimate Edition i Destruction AllStars.

Ten sam Control możemy pobrać również w dedykowanej wersji dla PS5. Ulepszona edycja wykorzystuje dodatkową moc nowej konsoli, pozwalając grać w 60 klatkach na sekundę. Trzeba tylko pamiętać, iż jeśli chcemy zaimportować nasze stany zapisu z PS4 na PS5, najpierw musimy uruchomić Ultimate Edition na starszej konsoli Sony lub w trybie wstecznej kompatybilności, Dopiero wtedy zostanie utworzony nowy format pliku zapisu, możliwy do odczytania przez Ultimate Edition na PS5.

Destruction AllStars to z kolei zupełna nowość, skoncentrowana wokół sieciowej rywalizacji. Celem gry na wyłączność dla PlayStation 5 jest zdominowanie areny przy wykorzystaniu pojazdów lub pieszo. Do tego dochodzą unikalni czempioni, prosta kampania dla jednego gracza z wykorzystaniem SI oraz masa skórek do odblokowania.

Wszystkie trzy gry pobierzemy już 2 lutego 2021 r.