Stacje do podsłuchiwania ludzi są w całej Polsce. Władze nawet nie muszą pytać o zgodę

ELKA, czyli inaczej Jaskółka

Urządzenia wykorzystywane do podsłuchiwania rozmów obywateli nazywane są ELKA-mi lub Jaskółkami i również pochodzą z Izraela, a ich dostawcą jest IAI (Israel Aerospace SWW Industries) z grupy ELTA Systems. Zrzesza ona specjalistów od radarów, komunikacji elektronicznej itp. Jej urządzenia do monitoringu ruchu telefonicznego oznaczane właśnie mianem ELK.

Zasada działania systemu nazywanego ELKĄ opiera się na podpięciu urządzenia do stacji bazowej operatora telefonii komórkowej i przechwytywania rozmów prowadzonych za jej pośrednictwem. Co przy tym istotne, korzystanie z niej nie wymaga współpracy z operatorem telefonii komórkowej — służby potrafią korzystać z tych urządzeń na własną rękę.

W przypadku tradycyjnych podsłuchów zgodę na inwigilację musi wydać sąd, a operatorzy są o planowanej akcji informowani i muszą współpracować ze służbami.

Co przy tym ciekawe, materiały zebrane przy użyciu stacjonarnych i mobilnych systemów ELK nie mogą być potem użyte jako dowody w sądzie ze względu na to, że osoby, które ich używają, omijają oficjalne procedury. Nic nie stoi jednak dziś na przeszkodzie, by służby użyły tych maszyn do sprawdzenia swoich podejrzeń, a dopiero potem wystąpiły o zgodę na oficjalny podsłuch.