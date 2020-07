Według Rzeczpospolitej dowody w sprawie Sławomira Nowaka pozyskano z szyfrowanych komunikatorów z użyciem Pegasusa.

Sławomir Nowak, który był ministrem transportu w rządzie Donalda Tuska, a potem w latach 2016-2019 szefował ukraińskiej Państwowej Służbie Dróg Samochodowych (Ukrawtodor), został zatrzymany w miniony poniedziałek przez polsko-ukraińskie służby. Były polityk usłyszał zarzuty we wtorek i podejrzewany jest o korupcję oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z tejże korupcji.

Sławomir Nowak — powody zatrzymania

Wedle wstępnych ustaleń prokuratury Nowak miał uzyskać nielegalnie ponad 1,3 mln zł (a przy okazji nabył Range Rovera za 310 tys. zł i obrazy za prawie 56 tys. zł na tzw. słupa) i właśnie dlatego sąd postanowił zatrzymać go na trzy miesiące, by sprawę wyjaśniał. Sławomir Nowak utrzymuje przy tym, że jest niewinny, a to zatrzymanie to „polityczna ustawka”.

To, czy były polityk ponosi winę, ustali teraz sąd, a na ten moment ciekawe jest w tej sprawie co innego — chodzi o sposób, w jaki sposób zebrano materiały dowodowe w sprawie Nowaka. Rzeczpospolita dowiedziała się nieoficjalnie, że do ich pozyskania wykorzystano system Pegasus, który zebrał wiadomości z szyfrowanych komunikatorów.

Za to izraelskie narzędzie do inwigilacji polski rząd miał zapłacić 34 mln zł.

Pegasus to dzieło izraelskiej firmy NSO, którą założyli byli oficerowie Mosadu. W Polsce zrobiło się o nim głośno już w 2018 r, kiedy to zaczęto głośno mówić o tym, że Pegasusa najprawdopodobniej kupiło CBA. Oficjalnie oprogramowanie sprzedawane jest tylko rządom i tylko do walki z terrorystami oraz sprawcami poważnych przestępstw, choć wiele wskazuje na to, że korzystają z niego także mniej prawożądne ograny.

Narzędzie, którego według medialnych doniesień użyły polskie służby, jest uznawane za jedno z najlepszych rozwiązań do łamania zabezpieczeń, z których mogą skorzystać państwowe służby. Pegasus jest szalenie trudno do wykrycia i pozwala bez wiedzy użytkownika czytać jego korespondencję, nagrywać obraz kamery w jego telefonie, rejestrować rozmowy itp.