MSH - Mars Science Helicopter

Platforma wykorzystująca sześć wirników mogłaby pozwolić na prowadzenie za pomocą helikoptera dotychczas niemożliwych do zrealizowania misji naukowych. Helikopter co do zasady ma przewagę nad łazikiem, bowiem jest w stanie dotrzeć w wiele miejsc niedostępnych dla aparatów kołowych. Teoretycznie helikopter mógłby pokonywać klify, wlatywać do kraterów, a nawet zwiedzać marsjańskie jaskinie. Zastosowań tego typu jest wiele.