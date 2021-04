Gazowe olbrzymy zazwyczaj na zdjęciach z największych teleskopów sprawiają wrażenie spokojnych, ogromnych kul gazu. W ich atmosferach widać przemieszczające się chmury, ale widzimy jedynie to, co jest w ich najwyższych warstwach. Do wnętrza planety zajrzeć jest znacznie ciężej.

Astronomowie korzystający z radioteleskopu ALMA postanowili zajrzeć nieco głębiej w atmosferę największej planety w Układzie Słonecznej - Jowisza. Okazało się, że pod spokojną warstwą chmur planeta ta jest daleka od spokojnej.

Kiedy oglądamy Jowisza na zdjęciach, uwagę przyciągają przede wszystkim charakterystyczne naprzemienne białe i czerwone pasy oraz znajdujące się między nimi plamy takie jak chociażby Wielka Czerwona Plama. Znacznie rzadziej uwaga skupia się na obszarach biegunowych planety, tam, gdzie wielokrotnie sondy kosmiczne obserwowały charakterystyczne zorze polarne.

Obserwacje przeprowadzone za pomocą radioteleskopu ALMA pozwoliły ustalić, że w stratosferze Jowisza, setki kilometrów pod widocznymi szczytami chmur, bezpośrednio pod obszarem, nad którym widoczne są takie zorze, wiatry wieją z prędkością nawet 1450 km/h, czyli 400 m/s. Taką prędkość ciężko sobie wyobrazić, bowiem jest ona ponad trzy razy większa od najsilniejszych tornad występujących na Ziemi.

Pomiary prędkości i kierunku takich wiatrów wskazują, że przypominają one ogromny wir o średnicy czterokrotnie większej od średnicy Ziemi i wysokości… 900 kilometrów.

Na dokładniejsze pomiary tego fascynującego układu burzowego jeszcze trochę poczekamy. W okolicach 2030 roku za jego obserwacje zabierze się sonda JUICE, której głównym celem są księżyce Jowisza.

Powyższą grafikę w wielu różnych formatach możesz pobrać na swoje urządzenia ze strony Europejskiego Obserwatorium Południowego.

