T-Mobile i 5G - jakie mamy taryfy, pakiety i smartfony do wyboru?

Minął już blisko rok, od kiedy T-Mobile ruszył ze swoją siecią 5. generacji. Podsumowujemy, jak przebiegło wdrożenie 5G od tego operatora i na co dzisiaj mogą liczyć jego klienci.

Ubiegły rok był trudny dla nas wszystkich, ale i tak operatorom udało się wreszcie uruchomić pierwsze stacje bazowe wykorzystujące komercyjnie 5G. Dzięki temu klienci polskich telekomów infrastrukturalnych mogą wykorzystać w pełni modemy zapewniające dostęp do sieci 5. generacji, co pozwala im cieszyć się z lepszych transferów i mniejszych opóźnień niż do tej pory.

Co prawda aukcja 5G, na której mają zostać rozdysponowane nowe częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz, w końcu się nie odbyła, ale operatorzy zdecydowali się mimo to nie zwlekać z wdrożeniem ani chwili dłużej. Polscy dostawcy usług telekomunikacyjnych wykorzystali na potrzeby sieci 5. generacji część pasma wykorzystywanego przez LTE na częstotliwości 2100 MHz.

T-Mobile uruchomił swoje 5G na początku czerwca 2020 r.

Na start operator uruchomił 5G na terenie aż 1600 lokalizacji. Zasięg dotarł do Warszawy i okolic, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielsko-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Potem stacje bazowe uruchomiono w Trójmieście, a sieć 5. generacji dociera obecnie do 6,3 mln ludzi na terenie kraju.

Z aktualną mapką zasięgu można zapoznać się na stronie T-Mobile Polska, a w przyszłości zasięg 5G w Polsce będzie się oczywiście wedle obietnic telekomu stale poprawiał. Z pewnością pomoże w tym wyczekiwana aukcja 5G, która zaplanowana została na ten rok oraz stopniowe wygaszanie technologii 3G, którą z powodzeniem może zastąpić LTE w połączeniu z łącznością 5. generacji.

Na szczęście nowe taryfy zostały przygotowane przez T-Mobile z myślą o 5G już teraz.

Do taryf T-Mobile XS, T-Mobile S, T-Mobile M i T-Mobile L, które już w zeszłym roku dawały dostęp do sieci 5. generacji, dołączyły trzy nowe oznaczone T-Mobile M+, T-Mobile L+ i T-Mobile XL+. Cechują je ogromne paczki danych, a klienci mogą wykorzystać w nich odpowiednio 50, 100 i 150 GB każdego miesiąca. W każdym przypadku można zdecydować się na ofertę z urządzeniem lub bez.

Oprócz tego abonenci T-Mobile, którzy zdecydują się na pakiety T-Mobile M+, T-Mobile L+ i T-Mobile XL+ mogą liczyć oczywiście na nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS. Po wykorzystaniu paczki danych, jeśli mimo jej dużych rozmiarów tak się zdarzy, załącza się tzw. lejek o przepustowości do 1 Mb/s, który będzie aktywny do końca okresu rozliczeniowego.

Warto przy tym zauważyć, że w przypadku taryf T-Mobile M oraz T-Mobile M+ podwojona została liczba dostępnych gigabajtów. Jeszcze niedawno w ramach tych ofert mogliśmy liczyć odpowiednio na 15 GB i 25 GB transferu z pełną prędkością za 55 zł i 65 zł miesięcznie, podczas gdy teraz dostajemy w ramach tych samych planów odpowiednio aż 30 GB i 50 GB.

Jednocześnie obecni klienci abonamentowi z taryfą T, którzy zawarli umowę lub aneks z T-Mobile po 30 września 2018 r., mogą w aplikacji „Mój T-Mobile” podwoić sobie gigabajty dostępne w ramach obowiązującej taryfy. Dodatkowy pakiet internetu ważny będzie na okres obecnego i kolejnego okresu rozliczeniowego

T-Mobile wprowadził też zupełnie nową ofertę na sprzęt z elastycznymi ratami na 24 lub 36 miesięcy z atrakcyjnymi rabatami.

Klienci mogą sami decydować, na ile rat chcą rozłożyć zakup telefonu (24 lub 36) oraz na jak dużą wysokość pojedynczej raty mogą sobie pozwolić (z przedziału od 5 do 200 zł miesięcznie). To w zależności od tych dwóch kwot wyliczana będzie kwota, jaką trzeba za dany sprzęt zapłacić na start. Oprócz tego można liczyć na rabat, którego wysokość zależy od wybranej taryfy (w wariancie na 24 mies.):

w taryfie M – rabat do 100 zł,

w taryfie L – rabat do 200 zł,

w taryfie M+ – rabat do 200 zł,

w taryfie L+ – rabat do 600 zł,

w taryfie XL+ – rabat do 800 zł.

Ten rabat można wykorzystać w dodatku nie tylko przy zakupie smartfona, ale również inteligentnego zegarka, tabletu, laptopa — słowem każdego sprzętu w ramach głosowej oferty T-Mobile. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać od razu sprzęt obsługujący łączność 5. generacji i korzystać z jej zalet już teraz.

T-Mobile nie zapomina o użytkownikach ofert typu prepaid.

Z początku 5G zostało udostępnione abonentom ofert postpaid, ale T-Mobile rozszerzył jego dostępność również na oferty typu „na kartę”. Aby skorzystać z łączności 5. generacji, wystarczy wykupić pakiet Bez limitu XL w taryfie GO!, który wykupuje się cyklicznie. Ta oferta w cenie 39 zł miesięcznie pozwala korzystać z telefonu poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej.

W ramach GO! z aktywnym pakietem Bez limitu XL klienci T-Mobile otrzymują pakiet no-limits na rozmowy i wiadomości (SMS, MMS), a także sporą paczkę danych o wielkości aż 20 GB. Do tego dochodzi usługa Supernet Video HD, która nie pomniejsza pakietu podczas oglądania filmów z wybranych usług streamingowych takich jak np. Netflix, YouTube, TikTok, Prime Video, Ipla czy Player.

Na taryfę Go! mogą przejść użytkownicy taryf Frii, Nowy Tak Tak, Hot, Happy oraz internetu na kartę Blueconnect. Po zmianie pakiet Bez limitu XL można aktywować na trzy sposoby: za pomocą aplikacji Mój T-Mobile w zakładce Usługi dodatkowe, poprzez wiadomość SMS o treści AKTXL na numer 8080 lub za pomocą kodu USSD: *500*1*0#. Na aktywację czeka się 24 godziny i informuje o niej SMS.

PS Doładowanie za 40 zł zwiększa paczkę danych o kolejne 20 GB do 40 GB!

Na jakim sprzęcie można skorzystać z 5G w T-Mobile już dziś?

T-Mobile chwali się, że już 25 proc. sprzedawanych przez jego pracowników sprzętów mobilnych zapewnia dostęp do sieci 5. generacji. Wśród smartfonów, które mają stosowny moduł łączności, znalazły się takie modele jak:

Motorola moto g plus 5G za 109 zł na start przy racie 65 zł /mies.;

za 109 zł na start przy racie 65 zł /mies.; Oppo Reno4 Pro 5G za 259 zł na start przy racie 110 zł /mies.;

za 259 zł na start przy racie 110 zł /mies.; LG V60 ThinQ 5G za 359 zł na start przy racie 160 zł /mies.;

za 359 zł na start przy racie 160 zł /mies.; Samsung Galaxy S20+ 5G za 469 zł na start przy racie 160 zł /mies.;

za 469 zł na start przy racie 160 zł /mies.; Motorola RAZR 5G za 2739 zł na start przy racie 200 zł /mies.

W powyższych przykładowych cenach uwzględniono taryfę T-Mobile M. Więcej informacji na temat tych oraz innych modeli, a także szczegółowe cenniki ramach wszystkich taryf można znaleźć na stronie internetowej T-Mobile.

*Materiał powstał we współpracy z T-Mobile.