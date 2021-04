Najnowsza edycja PlayStation State of Play już za nami. Sony pochwaliło się Among Us w wersji na konsole PS4 i PS5 oraz udostępniło nowy zwiastun Ratchet and Clank: Rift Apart, a to nie koniec niespodzianek.

PlayStation State of Play to seria streamów, w których Sony informuje graczy o postępach prac nad nowymi grami na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. W najnowszym odcinku tej audycji, który wyemitowano w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu, znalazło się miejsce zarówno na zwiastun, którego się spodziewaliśmy, jak i na małą niespodziankę.

Among Us zmierza na PS4 i PS5

Ta produkcja z połowy 2018 r. swoje czasy świetności ma już za sobą, bo mogli w nią zagrać już dawno temu posiadacze pecetów, urządzeń mobilnych, a od niedawno również i konsol Switch. Zapowiedziano też wersję na Xboksy. Teraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że gracze z PS4 i PS5 również dostaną możliwość odpalenia jej na dużym ekranie. Premiery spodziewamy się jeszcze w tym roku.

Jeśli zaś do tej pory żyliście pod kamieniem i jakimś cudem przegapiliście szał na Among Us (oraz zalew memów z charakterystycznymi bohaterami), to spieszę wyjaśnić, iż to na pozór bardzo prosta gra multiplayer, w której grupa graczy uwięzionych na szwankującej stacji kosmicznej. Grupa próbuje odkryć, który z nich jest imposterem i sabotuje ich działania. Coś jak reality show Agent, tylko w 2D i w kosmosie.

Among Us na sprzęty z rodziny PlayStation to miła niespodzianka, ale nie było żadnych wątpliwości, że gwiazdą wieczoru jest nowa odsłona serii Ratchet and Clank. Sony od kilku dni podgrzewało atmosferę wokół swojej nadchodzącej gry na wyłączność i już wcześniej podzieliło się imieniem zupełnie nowej grywalnej bohaterki (Livet). Teraz przyszła kolej na trailer tej uroczej platformówki.

W materiale wideo można zobaczyć, w jaki sposób Ratchet and Clank: Rift Apart, które trafi wyłącznie na PlayStation 5, wykorzystuje możliwości, jakie daje dysk SSD w konsoli nowej generacji. Dzięki szybkim czasom ładowania bohaterowie mogą niemalże natychmiastowo skakać pomiędzy różnymi światami, a nowe środowiska przygotowane przez Insomniac Games ładują się w mgnieniu oka w tle.

Udostępniony fanom klip trwa kwadrans, a Sony wytłumaczyło w nim również, w jaki sposób ich najnowsza produkcja wykorzysta możliwości, jakie daje kontroler DualSense. Wiemy też, że w grze będzie można wybrać jeden z dwóch trybów graficznych (można postawić na wydajność, albo na jakość oprawy), a premiery Ratchet and Clank: Rift Apart spodziewamy się już 11 czerwca 2021 r.

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się z najnowszej edycji PlayStation State of Play?

Mamy dobrą wiadomość zarówno dla fanów Subnautica: Below Zero, jak i dla osób, które w tę grę jeszcze nie grały. Sony zapowiedziało, że pojawi się aktualizacja tej produkcji przygotowana z myślą o PS5, która podbije rozdzielczość do 4K. Pojawi się też tryb, który pozwoli zwiększyć płynność do 60 klatek na sekundę oraz wsparcie dla haptyki w DualSense.

Oprócz tego na kanał Sony w serwisie YouTube trafiły wczoraj klipy, w których firma chwali się premierą Star Wars Pinball VR i zwiastunem aktorskim Layers of Fear w wersji na gogle wirtualnej rzeczywistości. Do tego dochodzą nowości w Rainbox Six Siege, trailer pokazujący gameplay z WarDogs: Red’s Return, reklama 3D Audio w słuchawkach Pulse 3D i zajawka Wreckfesta, który trafił do PS Plus.

Jeśli bardziej od zapowiedzi jesteście zainteresowanie „tu i teraz”, to przypominamy, że dzisiaj premierę ma Returnal, czyli kolejna gra na wyłączność na PlayStation 5. Sam nie mogę się doczekać, aż zmierzę się z tym roguelikiem, bo Szymon Radzewicz zachwycał się nim w swojej recenzji. Sony opublikowało zaś nowy półgodzinny materiał poświęcony tej produkcji, który znajdziecie powyżej.