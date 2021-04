Przez ostatnie lata to Plus brylował w statystykach przenoszenia numerów, ale w 1. kwartale 2021 r. liderem okazał się Orange. Pomarańczowy operator jako jedyny z tzw. wielkiej czwórki zanotował wzrosty.

Już wiele lat temu zniknęły bariery utrudniające Polakom przenoszenie numerów pomiędzy operatorami. Jeśli tylko nie zalegamy z opłatami, a nasz kontrakt się skończył, przejście do innego operatora trwa zwykle jeden dzień roboczy potrzebny na załatwienie formalności, co w dodatku bierze na siebie zresztą telekom przyjmujący nowego abonenta. Okazuje się, że nasi rodacy z tej możliwości ochoczo korzystają

Zmiany na rynku możemy śledzić, gdyż kwartał w kwartał Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, które sieci z tego tytułu klientów straciły, a które zyskały. Dzięki temu wiemy, że w 1. kwartale 2021 r. sieć zmieniło 401355 numerów — najwięcej w lutym, chociaż to był najkrótszy miesiąc (142763). Najmniej zmian dokonano w marcu (122879), a styczeń plasuje się pośrodku (135713).

Orange w 1. kwartale 2021 r. przegonił Plusa

UKE podał, że w ubiegłym roku Plus zyskał 72913 numerów netto, podczas gdy Orange uplasował się na drugiej lokacie z wynikiem 46525 numerów (T-Mobile oraz Play zanotowały stratę, na poziomie odpowiednio 38809 i 68660 kart SIM). Widać przy tym, że trend się zmienił — tak jak przez pierwsze trzy kwartały to zieloni byli na topie, tak w ostatnim górą byli pomarańczowi.

Wyniki w 4. kwartale 2020 r. nie pozwoliły co prawda Orange’owi zakończenie roku na pozycji lidera, ale jest spora szansa, że ten tytuł przypadnie pomarańczowej sieci po 2021 r. W minionym kwartale ten operator przejął netto 30770 kart SIM (oddał 89642 i zyskał 120412), podczas gdy Plus zanotował pierwszy raz od lat… stratę w wysokości 18469 numerów (przyjął ich 77272, ale oddał 95741).

Co ciekawe, lepszy wynik od Plusa zanotował tym razem nawet T-Mobile, który przyjął mniej kart SIM niż konkurencja w postaci operatorów infrastrukturalnych (66983), ale również najmniej ich stracił (69817). Oznacza to, że nadal bilans w jego przypadku jest ujemny (strata 2834 numerów), ale 1. kwartał 2021 r. okazał się dla niego łaskawszy niż wszystkie cztery poprzednie.

A co z Playem i sieciami typu MVNO?

W przypadku Playa sytuacja kolejny raz prezentuje się z kolei najgorzej — chociaż telekom przyjął nieco więcej numerów niż T-Mobile (76278) to stracił ich najwięcej ze wszystkich sieci (aż 129230). Spółka P4 zakończyła tym samym badany okres z ujemnym bilansem na poziomie 52952 kart SIM, ale to i tak lepszy wynik niż przez cztery poprzednie kwartały z rzędu.

Jeśli chodzi o sieci MVNO, to tutaj na uwagę zasługuje wynik UPC. Ten operator przyjął w 1. kwartale 2021 r. aż 7013 kar SIM, podczas gdy upuściło go jedynie 135 numerów, co przełożyło się na wynik netto 6878 na plusie. Najlepszy wynik wśród sieci wirtualnych zanotował jednak — ponownie — Premium Mobile, który zdobył 13198 numerów netto (strata 5315, zysk 18513).