Aplikacja PeoPay KIDS otrzymała prestiżowe wyróżnienie

Aplikacja PeoPay KIDS Banku Pekao otrzymała tytuł „Innowacji miesiąca” od międzynarodowej organizacji EFMA. Dzięki temu wyróżnieniu rozwiązanie polskiego banku powalczy w konkursie o miano innowacji roku.

Aplikacja PeoPay KIDS została doceniona przez European Financial Management Association (EFMA). To międzynarodowa organizacja, której jednym z celów jest wyszukiwanie wyjątkowych projektów z zakresu bankowości i ubezpieczeń.

O przyznaniu tytułu decydują największe światowe autorytety w dziedzinie bankowości, dlatego ma on dla nas wyjątkowe znaczenie. - mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.ów

EFMA zrzesza 3300 firm finansowych z ponad 130 krajów świata. Tytuł „Innowacji miesiąca” otwiera przed Bankiem Pekao drogę do zwycięstwa w konkursie EFMA-Accenture Innovation in Banking Awards 2021.

Aplikacja PeoPay KIDS uczy dzieci świata finansów

Umiejętność posługiwania się pieniędzmi, to jedna z ważniejszych kompetencji, jakie musi nabyć dziecko, by bezpiecznie wejść w świat dorosłych. Aplikacja PeoPay KIDS powstała z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 13 lat. Rozwiązanie Banku Peako uczy najmłodszych oszczędzania w wirtualnych skarbonkach, a także posługiwania się kartą płatniczą. W świecie, którym smartfon jest naszym „centrum zarządzania”, aplikacja bankowa pełni kluczową rolę.

Aktywność dziecka w aplikacji odbywa się oczywiście pod opieką rodzica lub opiekuna. To oni decydują o limitach dziennych wydatków i mają wgląd w finanse swoich podopiecznych, by zapewnić im bezpieczeństwo. Najmłodsi z kolei mogą określać cele, na które będą zbierać pieniądze.

Oprócz oszczędzania dzięki PeoPay KIDS dziecko uczy się też typowych czynności, jakich dokonują dorośli w aplikacji bankowej: robienia przelewów czy doładowania telefonu itp.

Dobre nawyki zdobyte w młodości - takie jak umiejętne gospodarowanie swoimi pieniędzmi - mają przełożenie na to, jak poradzimy sobie w dorosłym życiu. - tłumaczyli przedstawiciele Banku Pekao podczas premiery PeoPay KIDS.

PeoPay KIDS zbiera kolejne nominacje i nagrody

Aplikacja PeoPay KIDS została doceniona po raz kolejny. W styczniu otrzymała nominację w konkursie BAI Global Innovation Awards organizowanym przez Bank Administration Institute. W lutym z kolei PeoPay KIDS brało udział w konkursie Mobile Trends Awards.

Wyniki konkursu EFMA-Accenture Innovation in Banking Awards, do którego nominowany został produkt Banku Pekao, zostaną podane 16 października 2021 r.



*Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao