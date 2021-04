Na dziś testowa wersja usługi internetowej od SpaceX wymaga, by urządzenie odbiorcze się nie poruszało. Nie można nawet przewozić go z adresu do adresu. Podobno już za kilka miesięcy to ograniczenie będzie zniesione.

SpaceX Starlink – czyli Internet satelitarny od firmy Elona Muska – już działa, choć póki co w ramach testów. Pierwsi klienci, w tym z Polski, mogą już testować usługę, choć ta do najtańszych nie należy. Na dodatek jest pełna tymczasowych ograniczeń. Jednym z nich jest konieczność bezruchu urządzenia odbiorczego – antena i router nie mogą się poruszać.

Co prawda Starlink powstał przede wszystkim z myślą o klientach, którzy nie mają innej możliwości odbioru sygnału internetowego – na przykład tych, którzy mieszkają w odległych od centrów miejskich miejscach. Starlink mógłby jednak pełnić rolę dostawcy Internetu dla użytkowników samochodów osobowych i ciężarowych marki Tesla, czyli innej firmy założnej przez Muska. A także na samolotach czy okrętach potencjalnych przyszłych klientów SpaceX.

Mobilny Starlink już za kilka miesięcy.

Co prawda na dziś urządzenie odbiorcze jest nadal zbyt duże, by możliwe było jego montowanie w pojazdach osobowych. Musk jest jednak przekonany, że SpaceX uda się uruchomić dodatkowe satelity do końca roku, a to zniosłoby ograniczenia geograficzne, w tym te związane z mobilnością.

Szybki i docierający do nawet najodleglejszych zakątków Polski Internet do najtańszych nie należy. Sam sprzęt służący do odbioru sygnału kosztuje 2270 zł. W tej cenie nie zawierają się koszty dostawy sprzętu, za co trzeba zapłacić dodatkowe 276 zł. Abonament miesięczny za dostęp do usługi to koszt 450 zł. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dla niektórych klientów alternatyw w zasadzie nie ma – owa cena przestaje wydawać się absurdalną.