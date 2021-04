Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Smartfony Huawei poza rankingiem sprzedaży

Stało się. W niespełna dwa lata z pozycji lidera rynku smartfonów, Huawei spadł na pozycję, w której przestał interesować klientów.

To musiało się tak skończyć. Po tym, jak w maju 2019 r. Donald Trump wpisał Huaweia na czarną listę podmiotów gospodarczych, tym samym odcinając chińskiego giganta od współpracy z Google’em i czołowymi dostawcami podzespołów. Huawei robił co mógł. Rozwijał prężnie swój własny ekosystem aplikacji, przekonywał klientów, że bez Google’a można żyć, ale… niestety prawda jest taka, że nie można. Dziś widać to w statystyce sprzedaży: Huawei po raz pierwszy od lat nie zakwalifikował się do TOP 5.

Huawei poza rankingiem. Nikt nie chce smartfonów bez usług Google’a.

Jak wynika z raportu Strategy Analytics, w pierwszym kwartale 2021 r. nawet vivo wygrało z Huaweiem. W „topce” wyraźnie widać przy tym utrzymującą się dominację Państwa Środka: trzech na pięciu czołowych graczy to podmioty chińskie. Tyle że tam, gdzie niegdyś był Huawei, dziś jest Oppo i vivo.

Strata jest nie do odrobienia. Xiaomi, Oppo i vivo osiągają niesamowitą dynamikę wzrostu (w przypadku tego ostatniego jest to 85 proc. rok do roku) i nie ma złudzeń, że tej lokomotywy nikt już nie dogoni. Chyba że na linii USA-Chiny znów dojdzie do scysji, która wykolei cały pociąg i odłączy od niego kolejny wagon, jak zrobiła to z Huaweiem decyzja Donalda Trumpa.

Spadek pozycji Huaweia to wielki cios dla konsumenta.

Jako konsumenci i entuzjaści możemy mieć wyłącznie żal o napięte stosunki polityczno-gospodarcze na linii dwóch najpotężniejszych mocarstw świata.

Odcięcie Huaweia od usług Google’a okazało się śmiertelnym ciosem. I chociaż Hawei próbował nawiązać rywalizację, to nie ma co się oszukiwać - miał za mało czasu, by móc nawiązać kontakt z arcyhegemonem świata elektroniki użytkowej. Google’owi udało się uzależnić cały świat od swoich usług. Kibicuję gorąco, by na rynku pojawiła się realna alternatywa i Huawei bez wątpienia próbował taką stworzyć, ale rzeczywistość jest nieubłagana: potrzeba więcej, niż wysiłek jednego producenta, by zmienić rozkład sił w świecie technologii.

I szkoda tylko tych kapitalnych urządzeń, które Huawei wydał w ostatnim czasie i które jeszcze wyda w nadchodzących miesiącach. Huawei P40 Pro i Mate 40 Pro były prawdopodobnie najlepszymi sprzętami w swojej klasie. Składany Huawei Mate X2 zachwyca, pomimo wysokiej ceny. W ciągu najbliższych tygodni zobaczymy Huawei P50 Pro, który ma być rewolucją w mobilnej fotografii, a na drugą połowę roku szykuje się premiera „tanich” składaków firmy. Mnóstwo świetnych, ciekawych sprzętów, nierzadko bardziej wartych uwagi od konkurencji.

Tylko co z tego, skoro bez usług Google’a na ich zakup zdecyduje się promil nabywców. Nam zostaje więc tylko żałować, że przez Wielką Politykę jedne z najlepszych smartfonów na rynku zostały zepchnięte na margines. A Huawei… Huawei sobie poradzi. Firma nie potrzebuje globalnej sprzedaży smartfonów, by przetrwać. Może w spokoju wycofać się na rodzimy rynek, przegrupować oddziały, zaplanować kontrofensywę i - kto wie - za kilka lat wrócić w koalicji z innymi producentami chińskich smartfonów, proponując alternatywę dla Google’a, która jest temu rynkowi bardzo potrzebna.