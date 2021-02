Składa się do środka i kosztuje 11000 zł. Oto Huawei Mate X2

Chociaż Huawei ma problemy ze sprzedażą swoich urządzeń, wciąż pozostaje czołowym graczem na rynku smartfonów. Teraz pokazem siły chińskiego giganta ma być elastyczny Huawei Mate X2, wykorzystujący rozwiązania znane np. z modelu Galaxy Fold.

Producenci smartfonów mają wielką słabość do okazywania niekonsekwencji. Doskonale było to widać na przykładzie Samsunga - najpierw żartującego sobie z braku ładowarek w pudełkach z iPhone’em, aby następnie pójść dokładnie tą samą drogą co Apple. Huawei również bardzo łatwo złapać na niekonsekwencji, a doskonałym tego przykładem jest właśnie debiutujący Huawei Mate X2.

W 2019 r., Huawei krytykował rozwiązania w składanym smartfonie Galaxy Fold. Teraz je wykorzystuje.

Wypowiedź dyrektora generalnego ds. konsumenta w Huawei będzie się odbijać firmie czkawką. W 2019 r. Richard Yu stwierdził, że składany do środka smartfon - jak np. Samsung Galaxy Fold - to projekt zły i niepraktyczny. Przedni ekran po złożeniu staje się bowiem niewygodny, a masa smartfonu jest nieodpowiednia dla typowego użytkownika. Do tego sama bryła traci rzekomo na poręczności.

Richard Yu akcentował w ten sposób różnice między Galaxy Foldem oraz Huawei Mate X - konkurencyjnym wobec Samsunga składanym smartfonem, tyle że do zewnętrz. Zdaniem korporacyjnego dyrektora chińskie rozwiązanie jest znacznie lepsze, zwłaszcza w obszarze zagospodarowania powierzchni przedniego ekranu oraz spójności wizualnej. Nasz redakcyjny test częściowo potwierdza te opinie.

Teraz Chińczycy pokazali światu Huawei Mate X2, który… zgina się do środka.

Producenci z Państwa Środka rezygnują z koncepcji, na której budowali tożsamość własnych składanych urządzeń poprzedniej generacji: Mate X oraz Mate Xs. Zupełnie nowy, debiutujący Huawei Mate X2 składa się do środka, dokładnie tak samo jak krytykowany wcześniej Samsung Galaxy Fold. Co więcej, zniknęła unikalna belka z aparatem wyróżniająca pierwszego Mate’a. Zastąpiła go zwyczajna wysepka z obiektywami, typowa dla większości współczesnych smartfonów.

Jedną z cech wyróżniających model Mate X2 jest pochyła, asymetryczna z jednej konstrukcja obudowy, widoczna na zdjęciach prezentujących w pełni rozłożone urządzenie z pozycji bocznej. Dzięki zastosowaniu tego nieoczywistego rozwiązania składany smartfon ma lepiej leżeć z dłoniach, ze środkiem ciężkości bliżej strony za którą najczęściej trzymamy mobilne urządzenie.

Huawei Mate X2 to droga, potężna, imponująca bestia.

Główny ekran OLED o przekątnej 8 cali oferuje obraz w rozdzielczości 2480 na 2200 pikseli, 413 ppi, przy maksymalnej częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Zewnętrzny ekran OLED wykorzystywany po złożeniu urządzenia ma przekątną 6,45 cala, wyświetlając obraz w rozdzielczości 2700 na 1160 pikseli, 456 ppi.

Sercem składanego Huawei Mate X2 jest układ Kirin 9000. Smartfon wyposażono w 8 GB RAM oraz 256/512 GB pamięci na dane. Urządzenie wykorzystuje standard łączności komórkowej 5G oraz technologie Bluetooth 5.2 LE, Wi-Fi 802.11 ax i NFC. Dwa akumulatory o łącznej pojemności 4500 mAh naładujemy przy pomocy gniazda USB-C, wykorzystując standard szybkiego ładowania 55W.

Główny aparat stworzony we współpracy z firmą Leica składa się z zestawu: podstawowy obiektyw 50 MP (f/1,9, OIS), szerokokątny 16 MP (ultrawide, f/2.2), teleobiektyw 12 MP (f/2.4, OIS) oraz peryskopowy 8 MP z 10-krotnym optycznym zoomem (f/4,4, OIS). Urządzenie rejestruje obrazy z maksymalną rozdzielczością 8192 na 6144 pikseli oraz nagrywa wideo z maksymalnej rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli.

Huawei Mate X2 działa pod kontrolą Androida 10 z EMUI 11. W zależności od pojemności, urządzenie kosztuje w przeliczeniu na złotówki około 10 000 lub 11 000 złotych. Na ten moment Mate X2 jest dostępny wyłącznie w Chinach.