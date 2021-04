Zadbaj o oczy, kup laptopa MateBook D 16 z ochroną wzroku na huawei.pl

Zastanawiałeś się kiedyś, jaki wpływ na twoje zdrowie ma ekran w laptopie? A powinieneś! W sklepie huawei.pl kupisz teraz nowego notebooka Matebook D 16 z ochroną oczu w pakiecie.

Huawei zastanawiał się ostatnio, w jaki sposób zachęcić klientów do odwiedzania jego strony www i robienia zakupów bezpośrednio właśnie na jego witrynie internetowej, bez żadnych pośredników. Jednym z pomysłów było przygotowanie promocji (na którą jeszcze zdążycie się załapać!) w postaci zniżki 10 proc. na cały asortyment, która pozwala zaoszczędzić do 300 zł na jednym koszyku.

Innym sprawdzonym sposobem na to, by zachęcić klientów do zakupów, jest oferowanie w dobrych cenach produktów, które mają unikalne zalety. W przypadku Huaweia tego typu sprzętów można znaleźć sporo, a dobrym przykładem są nowe komputery z rodziny Matebook D 16, które na początku kwietnia trafiły do sprzedaży. Zamontowano w nich ekrany, które chronią nasze oczy.

Dbanie o oczy jest szalenie ważne, zwłaszcza w dobie pandemii.

Od roku izolujemy się i rzadko wychodzimy z domów — chociażby dlatego, że nie bardzo jest gdzie. Zwykle nasze oczy zwracają się ku ekranom w smartfonach, tabletach, telewizorach itp. Ipsos na zlecenie Huawei przeprowadził badanie, z którego wynika, że nasz wzrok jest statystycznie obciążany od roku znacznie bardziej niż w ubiegłym latach.

Ponad dwie trzecie Polaków spędza po wybuchu pandemii przed komputerem więcej czasu nuż do tej pory, a wedle 47 proc. respondentów o co najmniej 3 godziny dziennie. Większość z nich (aż 70 proc.) przyznaje, że nie pozostało to bez wpływu na ich wzrok, ale jednocześnie aż 43 proc. z nas nie podejmuje żadnych prób ochrony swojego wzorku.

Konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że zadbać o swoje oczy mogą przy zakupie komputera.

Dobrym wyborem jest sprzęt marki Huawei, czyli Matebook D 16. Zamontowany w nim 16,1-calowy panel typu IPS odwzorowujący paletę kolorów sRGB wyświetla 1920 na 1080 pikseli, a rozdzielczość Full HD przekłada się na proporcje 16:9. Jego jasność to 300 nitów i nałożono na niego antyrefleksyjną powłokę, a to nie koniec dobrych wiadomości.

Na pokładzie znalazły się dwie technologie chroniące wzrok — laptop zarówno ogranicza emisję niebieskiego światła, jak i redukcje migotanie ekranu. Co jednak ciekawe, chociaż to istotne zalety, to w pierwszym przypadku ponad połowa, a w drugim ponad dwie trzecie osób badanych przez Ipsos nic na ich temat nie wie (a szkoda, bo to bardzo istotne funkcje!).

Huawei we współpracy z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki przygotował katalog dobrych nawyków, które pomogą nam zadbać o wzrok. Wśród nich znalazły się porady dotyczące tego, w jakiej odległości od twarzy ustawić ekran laptopa, jakie prowadzić ćwiczenia w wolnym czasie, w jaki sposób dodatkowo nawilżać oczy itp. Warto sobie je wszystkie przyswoić.

Co warto wiedzieć o laptopie Huawei Matebook D 16?

Pod maską w wycenionym na 3999 zł modelu znalazło się miejsce na procesor AMD Ryzen z serii 4000H. To sześciordzeniowy i dwunastowątkowy układ, któremu towarzyszy 8 GB RAM-u i SSD o pojemności 512 GB wykonany w technologii NVMe PCIe. Wbudowany akumulator ma pojemność 56 Wh i można go ładować kompaktową ładowarką 65 W (kwadrans ładowania wystarcza na 2 godziny oglądania filmów).

Urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows 10 Home, ale producent zadbał o autorskie oprogramowanie do integracji komputera z telefonem w postaci wbudowanej funkcji Huawei Share. Matebook D 16 został przy tym wyposażony w moduł Wi-Fi 6 (ax) pozwalający ba bardzo szybkie transfer danych, a całość zamknięto w smukłej obudowie (18,4 cm w najgrubszym miejscu) o masie 1,74 kg.

W urządzeniu nie zabrakło wydajnego systemu chłodzenia o nazwie Shark Fin 2.0, dwóch portów USB-C do ładowania i transferu danych, dwóch portów USB-A (3.2) do podpinania peryferiów, złącza HDMI do podpinania monitora i złącza słuchawkowego minijack 3,5 mm. Do tego dochodzi skaner linii papilarnych w przycisku zasilania i kamerka chowana w klawiaturze.

Miłym dodatkiem jest to, iż klienci, którzy kupią Matebooka D 16 lub innego laptopa w ofercie firmy, dostaną od Huaweia nie dwa, a trzy lata gwarancji na sprzęt, a dostawy na zamówienia złożone do godziny 12:00 są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Co istotne, w przypadku ewentualnych zwrotów klient nie ponosi kosztów transportu zwrotnego, a na odesłanie urządzenia do producenta ma 15 dni.

Więcej informacji na temat tego modelu można znaleźć na stronie producenta.

*Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei.