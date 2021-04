Huawei daje zniżki na swoje produkty. Można zaoszczędzić nawet 300 zł

Na stronie huawei.pl czeka na klientów promocja na smartfony, laptopy czy słuchawki, które można teraz nabyć do 10 proc. taniej. Przyglądamy się konkretnym ofertom.

Huawei szuka sposobu, by zachęcić klientów do częstszego odwiedzania strony internetowej firmy i chyba dobrze wie, co internauci lubią najbardziej. Producent postanowił na równy tydzień trwający od 9 do 16 kwietnia 2021 r. obniżyć ceny swojego asortymentu o 10 proc., maksymalnie do 300 zł.

W ramach tej akcji promocyjnej Huawei oferuje taniej takie urządzenia jak smartfony, laptopy, smartwatche, routery, słuchawki oraz inne akcesoria, a także zestawy składające się z kilku sprzętów w lepszej cenie niż przy kupowaniu ich osobno. Co istotne, promocją są objęte nie tylko starsze sprzęty z poprzedniej kolekcji, ale również nowości.

10 proc. zniżki na huawei.pl — zasady promocji.

Promocja zorganizowana przez producenta rozpoczęła się dziś, czyli 9 kwietnia 2021 r. i potrwa równy tydzień do 16 kwietnia 2021 r. W tym terminie zniżka 10 proc. naliczana jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka na huawei.pl dla osób, które zalogują się na swoje konto Huawei ID.

Co istotne, wybrane promocje w tym wypadku się łączą. Klienci mogą uzyskać 10 proc. zniżkę nawet na te przedmioty, które już zostały wcześniej przecenione np. w ramach tzw. OkazjoWTORKÓW. Nie da się jej jednak użyć w połączeniu z innymi kodami rabatowymi, które uzyskuje się np. za zapisanie do newslettera.

Minimalna wartość zamówienia to 500 zł, a maksymalna kwota zniżki, jaką można uzyskać, to 300 zł (w przypadku zakupów na kwotę 3001 zł lub więcej nadal otrzymuje się tyle samo upustu, co przy zakupach na kwotę równo 3000 zł). Obowiązuje też limit liczby produktów, jakie można kupić naraz: 5 sztuk.

Co warto kupić w ramach promocji Huawei?

Ciekawą propozycją jest laptop Huawei Matebook D16, który w wariancie wycenionym normalnie na 3999 zł wyposażono w 16-calowy ekran o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli i jasności 300 nitów. Oprócz tego na pokładzie znalazło się miejsce na procesor AMD Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemności 512 GB i system operacyjny Windows 10 Home. Dzięki zniżce można zaoszczędzić na nim aż 300 zł, a jego cena maleje tym samym do 3699 zł.

Producent oferuje też smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro w cenie 1099 zł zamiast 1199 zł, ale dzięki nowej zniżce 10 proc. od kwoty wyjściowej można nabyć go o kolejne 109,90 zł taniej, czyli za 989,10 zł. Jeszcze lepszym pomysłem może być jednak zakup zegarka w zestawie ze słuchawkami FreeBuds Pro, które kosztują normalnie 799 zł, gdyż za oba urządzenia płaci się jedynie 1169,10 zł, czyli o 828,90 zł mniej niż zwykle i… 30,80 zł mniej niż za sam zegarek poza promocją.

Z promocji można skorzystać również w przypadku produktów na mniejsze kwoty i nie trzeba zadowalać się zestawami zaproponowanymi przez firmę — aby aktywować zniżkę, wystarczy dodać do koszyka kilku z nich. Osoby, które kupią naraz np. słuchawki Freebuds 4i kosztujące normalnie 349 zł oraz dwurdzeniowy router AX3 przeceniony z 249 zł na 219 zł zapłacą teraz za oba urządzenia 511,20 zł zamiast 598 zł dzięki połączeniu dwóch zniżek: 30 zł dla produktu i 56,80 zł na koszyk.

Z pełną listą sprzętów marki Huawei objętych promocją można zapoznać się na stronie producenta.