Dlaczego warto robić zakupy na huawei.pl? Promocje to dopiero początek

Huawei planuje przekonać konsumentów, by kupowali jego sprzęty bezpośrednio u źródła. Sprawdziliśmy, jakie zasady panują w jego sklepie oraz na jakie niespodzianki i promocje mogą liczyć klienci.

Sprzęty elektroniczne można kupić na portalach ogłoszeniowo-aukcyjnych, w elektromarketach, u operatorów oraz… bezpośrednio u producentów. Huawei proponuje klientom, by w poszukiwaniu sprzętów tej marki następnym razem udali się w pierwszej kolejności na stronę huawei.pl, gdzie ostatnio przeceniono cały asortyment o 10 proc. (co przekłada się na oszczędności rzędu nawet 300 zł).

Firma zdaje sobie przy tym sprawę, że same niskie ceny to w dzisiejszych czasach za mało, by przyciągnąć do siebie konsumentów. Z tego powodu przygotowano szereg innych benefitów dla osób, które zdecydują się na zakupy na huawei.pl. Przyjrzeliśmy się zarówno promocjom, jak i ogólnym zasadom funkcjonowania tego sklepu, do którego odwiedzania „nawet codziennie” zachęca producent.

Co ma do zaoferowania sklep Huawei.pl?

W sklepie producenta można kupić wszystkie jego produkty dostępne na polskim rynku i to w bardzo dobrych cenach, bez pośredników. Na górnej belce nawigacyjnej wyszczególniono osobno smartfony, laptopy i tablety, ale do tego dochodzi czwarta kategoria (więcej produktów), w której zawarte zostały:

urządzenia ubieralne, czyli smartbandy i smartwache;

słuchawki i głośniki bezprzewodowe;

sprzęt sieciowy Wi-Fi;

akcesoria.

Ta ostatnia kategoria jest zresztą bardzo pojemna. Znalazły się tam nie tylko wagi, myszki komputerowe i powerbanki, ale również oryginalne etui i opaski do inteligentnych zegarków. Do tego dochodzą stacje dokujące, przejściówki, adaptery, kable, ładowarki, a nawet monitory i… plecaki.

Huawei ma kilka innych propozycji dla klientów poza dobrymi cenami na swój sprzęt.

Huawei obiecuje dostawę na następny dzień roboczy w przypadku zamówień złożonych i opłaconych przed godziną 12:00 oraz dodatkowe korzyści takie jak np. 3-letnia gwarancja na laptopy. Objęte tą ostatnia są modele MateBook X, MateBook X Pro, MateBook 13, MateBook 14, MateBook D 14, MateBook D 15 i najnowszy MateBook D 16.

W przypadku smartfonów kupionych na stronie Huawei można liczyć na darmową naprawę ekranu w ciągu 3 miesięcy od zakupu, jeśli takowy uszkodzimy. Skorzystać z tego rozwiązania mogą osoby, które wybiorą takie modele jak Huawei P smart 2021, P30 lite, P30 Pro, P40 lite, P40 Pro, Mate 40 Pro oraz nieco tańszy od nich Y6p.

W sklepie huawei.pl można w dodatku dokonywać zakupów na raty, a wśród metod bezpłatnej dostawy wymieniane są od niedawna uwielbiane przez klientów Paczkomaty InPost. Konsumenci na zwrot towaru bez podawania przyczyn mają przy tym 15 dni i nie ponoszą z tego tytułu kosztów.

Firma przygotowała też coś ekstra dla łowców okazji, czyli okazjoWTORKI.

Co tydzień we wtorek organizowane są szybkie wyprzedaże, podczas których wybrane produkty zostają przecenione — trzeba się jednak spieszyć, bo te oferty są ograniczone czasowo. Nowe promocje można znaleźć jednak codziennie, a do tego dochodzą dwa sposoby na uzyskanie dodatkowych zniżek:

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera — przy czym minimalna kwota zakupów wynosi w tym przypadku 200 zł;

20 zł zniżki na kolejne zakupy za wystawienie opinii o produkcie — zrzut ekranu z konta należy wysłać na adres sklep@huawei.pl;

Kontakt z firmą poprzez chat online lub formularz e-mail, a Huawei nie ukrywa swojego numeru infolinii dostępnej w języku polskim. Ta działa nie tylko od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, ale również w soboty od 10:00 do 18:00. W witrynie można wyświetlić też lokalizację punktów serwisowych.

*Materiał powstał przy współpracy z firmą Huawei.