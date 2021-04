Podczas publikacji najnowszego raportu finansowego CD Projekt przedstawił pełen koszt powstania gry Cyberpunk 2077. Porównujemy sumę wskazaną przez Adama Kicińskiego z największymi budżetami produkcyjnymi w całej historii branży gier.

Uwaga! Na temat CD Projekt i historii całego polskiego gamedevu i o tym, kogo chce przeprosić Andrzej Sapkowski, możecie przeczytać na Spider's Web+. Pierwszy odcinek serialu reporterskiego „CD Projekt. Niekoloryzowane” jest już dostępny.

Zawrotne 1,2 miliarda złotych. Tyle wyniósł CD Projekt łączny koszt powstania gry Cyberpunk 2077. W przeliczeniu na amerykańskie dolary daje to gigantyczną sumę 316 mln, co stanowi jeden z największych budżetów produkcyjnych w skali całego świata. Cyberpunk 2077 to bez wątpienia najdroższa gra stworzona w Polsce. Sprawdziłem, jak produkcja studia CDP RED wypada na tle najdroższych gier wideo wszech czasów.

Porównujemy budżet produkcyjny Cyberpunka 2077 do najdroższych gier wideo w historii.

Na samym początku warto zaznaczyć, że poniższe porównanie nosi znamiona niedoskonałości, z przynajmniej kilku powodów: Po pierwsze, bezpośrednie porównanie kwot budżetowych różnych produkcji nie uwzględnia realnej siły dolara w aktualnym momencie. Dzisiejszy milion nie jest równy milionowi sprzed dwóch dekad. Upływ czasu i wynikające z niego zmienne wskaźniki ekonomiczne różnicują te same kwoty.

Po drugie, na przestrzeni ostatnich lat drastycznie wzrosły przeciętne koszty produkcji gier. Mimo możliwości scedowania części pracy na tańszych partnerów w krajach Azji i Europy Wschodniej, budżety produkcyjne puchną w oczach. Przy fotorealistycznych grach musi pracować coraz więcej coraz lepiej opłacanych specjalistów. Dawniej wielkie tytuły AAA tworzono nakładem pracy dziesiątek osób. Dzisiaj są to już setki pracowników. Przykładowo, nad Cyberpunkiem 2077 pracowało ponad 530 osób w studiach CDP RED, ale powiązane z produkcją jest ponad pięć tysięcy (!) osób.

Po trzecie, na łączny budżet gry wideo składają się dwie główne pozycje: koszt produkcji, a także działania marketingowe. Najczęściej w raportach finansowych dochodzi do łączenia obu tych kategorii. Tak jest również w przypadku CD Projektu i Cyberpunka 2077. Włączenie do puli działań marketingowych jest z jednej strony naturalne, ale z drugiej wypacza realny koszt samego wytworzenia produktu. Bardzo często jest tak, że wydawca przeznacza większą sumę na reklamę niż na sam proces deweloperski. W przypadku Cyberpunka obie kategorie są mniej więcej równe - spółka wydała ponad 140 mln dol. na marketing oraz ponad 170 mln. dol. na tworzenie gry i pokrycie zróżnicowanych kosztów produkcyjnych.

Najdroższe gry wideo w historii to w dużej mierze produkcje z ostatniej dekady.

Podium złożone z trzech najdroższych gier wideo w historii rozpoczyna się od strzelaniny Call of Duty: Modern Warfare 2. Ten tytuł jest doskonałym przykładem na to, jak wielki wpływ na budżet potrafią mięć działania marketingowe. Realny koszt produkcji Modern Warfare 2 wynosi zaledwie 50 milionów dolarów. Za to aż 200 milionów pochłonęły działania reklamowe związane z tym tytułem. Łącznie daje nam to budżet w wysokości 250 milinów dolarów, z czego tylko jedna piąta została przeznaczona na faktyczną produkcję gry. Gdy zaktualizujemy sumę o inflację, wychodzi nam budżet na poziomie 298 milionów dolarów.

Bardzo ciekawa pozycja na liście najdroższych gier to Star Citizen. Tytuł jest powszechnie uważany za drugą najdroższą produkcję w historii. Wyjątkowy dla tego tytułu jest fakt, iż Star Citizen wciąż nie miał swojej premiery. Kosmiczny symulator finansowany oddolnie przez fanów zgromadził ponad 320 milionów dolarów: około 275 na realną produkcję oraz 45 milionów na działania marketingowe. Star Citizen jest tym samym najdroższą oddolnie finansowaną grą na świecie. Ciekawe tylko, kiedy będzie nam dane w nią zagrać.

Najdroższym projektem w historii gier wideo niezmiennie pozostaje Red Dead Redemption 2. Rockstar Games przeznaczył od 170 do 220 milionów dolarów na realną produkcję tego ambitnego tytułu, a także między 200 i 300 milionów dolarów na działania marketingowe. Łącznie daje to nam budżet w widełkach 370 - 540 milionów dolarów. Gdy sumę wydaną w 2018 r. zaktualizujemy o inflację, mówimy o przedziale 380 - 550 milionów dolarów. Gigantyczne pieniądze wyłożone na produkcję RDR2 znajdują odzwierciedlenie w rozgrywce. Interaktywny western nawet w 2021 r. zaskakuje nowymi detalami odkrywanymi przez graczy.

Final Fantasy VII (1997). Łączny budżet: 80 - 150 mln dol.

Po inflacji: 127 - 321 mln dol.

(1997). Łączny budżet: 80 - 150 mln dol. Po inflacji: 127 - 321 mln dol. Dead Space 2 (2011). Łączny budżet: 120 mln dol.

Po inflacji: 136 mln dol.

(2011). Łączny budżet: 120 mln dol. Po inflacji: 136 mln dol. Destiny (2014). Łączny budżet: 140* mln dol.

Po inflacji: 151 mln dol. (*CEO Activision Bobby Kotick wspominał początkowo o zawrotnym budżecie 500 mln dol. Późniejsze informacje dowodzą jednak, że ten był znacznie mniejszy, z kolei suma 500 mln dol. najprawdopodobniej dotyczyła 10-letniego planu dla całej marki).

(2014). Łączny budżet: 140* mln dol. Po inflacji: 151 mln dol. (*CEO Activision Bobby Kotick wspominał początkowo o zawrotnym budżecie 500 mln dol. Późniejsze informacje dowodzą jednak, że ten był znacznie mniejszy, z kolei suma 500 mln dol. najprawdopodobniej dotyczyła 10-letniego planu dla całej marki). Marvel’s Avengers (2020). Łączny budżet: 175 mln dol.

(2020). Łączny budżet: 175 mln dol. Halo 2 (2004). Łączy budżet: 120 mln dol.

Po inflacji: 216 mln dol.

(2004). Łączy budżet: 120 mln dol. Po inflacji: 216 mln dol. Star Wars: The Old Republic (2011). Łączny budżet: 210 mln dol.

Po inflacji: 238 mln dol.

(2011). Łączny budżet: 210 mln dol. Po inflacji: 238 mln dol. Grand Theft Auto V (2013). Łączy budżet: 265 mln dol.

Po inflacji: 291 mln dol.

(2013). Łączy budżet: 265 mln dol. Po inflacji: 291 mln dol. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Łączny budżet: 250 mln dol.

Po inflacji: 298 mln dol.

(2009). Łączny budżet: 250 mln dol. Po inflacji: 298 mln dol. Star Citizen (brak daty premiery). Dotychczasowy budżet: 320 mln dol.

(brak daty premiery). Dotychczasowy budżet: 320 mln dol. Red Dead Redemption 2 (2018): Łączny budżet: 370 - 540 mln dol.

Po inflacji: 379-550 mln dol.

Trzecia najdroższa gra świata! Cyberpunk 2077 między Star Citizenem i Call of Duty.

Produkcja tworzona w Polsce zmienia układ na szczycie listy najdroższych gier wideo w historii. Z łącznym budżetem na poziomie 316 milionów dolarów, Cyberpunk 2077 wdziera się na samo podium, znajdując miejsce zaraz za wyczekiwanym Star Citizenem. Gra Redów wyrzuca tym samym Call of Duty: Modern Warfare 2 z pierwszej trójki na pozłacanej liście.

W oparciu o raport CD Projektu możemy stwierdzić, że Cyberpunk 2077 to trzecia najdroższa gra w historii. Mówimy więc nie tylko o największym finansowo projekcie z Polski, ale także absolutnym budżetowym topie w ujęciu globalnym. CD Projekt wydał na Cyberpunka 2077 większe środki niż zachodni wydawcy przeznaczyli na tak znane i wysokobudżetowe gry jak Grand Theft Auto V, Halo 2, Destiny, Max Payne 3 czy Battlefield 4.

Z tych 316 milionów dolarów zainwestowanych przez CD Projekt, 55 proc. to realne koszty produkcji Cyberpunka 2077. Resztę pochłonęła kampania reklamowa. Polska spółka wydała ponad 140 mln dol. na marketing, m.in. obklejając materiałami reklamowymi przystanki i autobusy w wielu krajach na świecie, a także wykorzystując powierzchnię kosztownego nowojorskiego wieżowca na Times Square. Tylko to ostatnie działanie mogło uszczuplić kasę CD Projektu o 2 - 4 miliony dolarów. Łącznie CD Projekt przeprowadził ponad 55 regionalnych kampanii marketingowych związanych z promocją gry.