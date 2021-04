3 interakcji

Świetna wiadomość dla fanów RTS-ów: do sieci trafiły właśnie nowe zwiastuny Age of Empires IV i poznaliśmy przybliżoną datę premiery gry. Pojawiły się też zapowiedzi zupełnie nowych dodatków do remasterów AoE2 i AoE3 oraz pierwsze doniesienia o wznowieniu serii Age of Mythology.

Microsoft wziął się ostro do roboty w kwestii rozwoju swojego sztandarowego cyklu gier z gatunku RTS, czyli Age of Empires. Kultowa już seria strategii czasu rzeczywistego, której pierwsza odsłona trafiła do sprzedaży już w 1997 r., a ostatnia, czyli trzecia, w 2005 r., doczeka się niedługo kolejnej części. Age of Empires IV zostało zapowiedziane po raz pierwszy przez Microsoft w 2017 r. i wedle ostatnich doniesień na nowe pola bitwy trafimy już tej jesieni.

Age of Empires IV — nowe informacje

Microsoft podzielił się właśnie zupełnie nowymi zwiastunami AoE4, na których możemy przyjrzeć się efektom ostatnich paru lat prac studia Relic Entertainment odpowiedzialnego za Company of Heroes i Warhammer 40,000: Dawn of War oraz wspomagających ich deweloperów z World’s Edge.

Z udostępnionych już informacji wiemy, że w ramach Age of Empires IV gracze będą mogli rozegrać cztery kampanie, z których jedna będzie poświęcona Normanom. Pojawi się też osiem frakcji na premierę: Anglicy, Mongołowie, Chińczycy i sułtanat Delhi. Dostępne będą też cztery ery.

Co istotne, Age of Empires IV już w sierpniu trafi do sprzedaży na Steamie oraz do biblioteki Xbox Game Pass w wersji dla komputerów. Posiadacze konsol muszą niestety obejść się smakiem — nowa produkcja będzie grą wydaną ekskluzywnie na pecety (co w przypadku tego gatunku nie powinno specjalnie dziwić).

Udostępniono właśnie kilka nowych klipów wideo z AoE4 w roli głównej, w tym pełnoprawny zwiastun z elementami rozgrywki.

Osobnego zwiastuna doczekała się kampania Normanów, w której będziemy przewodzić potomkom Wikingów.

Możemy się również przyjrzeć z bliska bitwom morskim.

Zbliżająca się premiera AoE4 nie oznacza, że deweloperzy z World’s Edge odpowiedzialni za remastery poprzednich odsłon serii o nich zapomną. Już wcześniej fani mogli liczyć na zupełnie nowe oficjalne kampanie, których nie było w oryginale, a teraz w AoE2 i AoE3 pojawią się kolejne.

Age of Empire II: Definitive Edition doczeka się rozszerzenia The Dawn of the Dukes, która pozwoli nam udać się na tereny wschodniej Europy i kto wie — być może zobaczymy tam Polaków. W przypadku Age of Empire III: Definitive Edition możemy liczyć na aktualizację związaną ze Stanami Zjednoczonymi.

A co z Age of Mythology? Tutaj żadnych konkretów jeszcze nie mamy, ale World’s Edge ustami swojego dyrektora kreatywnego Adama Isgreena zapewnia, że o tej serii spin-offów cyklu Age of Empires nie zapomniało. Nie wiadomo jednak, czy planują już jakieś remastery lub kontynuację (a może i jedno i drugie).