Natura to od lat bezkresny temat i inspiracja dla wielu fotografów. Najlepsze prace nagrodzone na 2020 World Nature Photography Awards są tego świetnym przykładem.

Konkursów fotograficznych poruszających temat zdjęć natury jest trochę na świecie. Mimo to, w każdym odnajdujemy mnóstwo wspaniałych, inspirujących kadrów. Dzięki nim możemy spojrzeć na świat z innej, często niedostępnej dla nas perspektywy. Doskonałym przykładem jest fotografia Thomasa Vijayana z Kanady, który otrzymał główną nagrodę w konkursie 2020 World Nature Photography Awards.

Do góry nogami, a jednak do góry

Fot. Thomas Vijayan (Kanada) / Gold Winner and Grand Prize

Thomas Vijayan otrzymał w nagrodę 1000 dol. Na stronie konkursu laureat tegorocznej edycji tłumaczy, jak powstało jego niezwykłe zdjęcie.

Miałem ten kadr w głowie już od dawna. Aby wykonać to zdjęcie, najpierw wybrałem drzewo, które znajdowało się w wodzie, dzięki czemu mogłem uzyskać dobre odbicie nieba, co sprawiło, że obraz wygląda, jakby został wykonany do góry nogami. Następnie wspiąłem się na drzewo i czekałem godzinami. To regularna ścieżka, którą orangutany przechodzą na inną małą wyspę, więc wiedziałem, że jeśli będę cierpliwie czekał, to na pewno uda mi się uchwycić ten kadr. To było trudne zadanie, ale efekt końcowy się opłacił. Borneo to raj dla fotografów. Naprawdę podobało mi się fotografowanie w tak nietkniętej części świata. Thomas Vijayan

Najlepsze fotografie 2020 World Nature Photography Awards

Przedstawiam Wam galerię najlepszych nagrodzonych fotografii wraz z autorskimi opisami. Po więcej zdjęć oraz informacji warto odwiedzić stronę konkursu.

Fot. Nick Dale (UK) / Gold, Animal Portraits

Fotografia powyżej przedstawia tygrysicę bengalską, która leży po szyję w wodopoju i skrywa się w cieniu. Nazywa się Maya "Czarodziejka" i ma pomarańczowo-czarne pasy z białymi łatami na głowie.

Fot. Vittorio_Ricci (Włochy) / Gold, Behavior

Dwie europejskie żaby brunatne podczas wiosennego okresu godowego, Aveto, Włochy.

Fot. Dale Paul (Kanada) Gold, Behavior – Birds.

Sowa uszata właśnie zeskoczyła z grzędy na drzewach, aby rozpocząć lot. Wyrzuciła swoje skrzydła do przodu, aby nabrać rozpędu. Gdy skrzydła łączą się przed nią, wygląda to tak, jakby uformowała doskonały latający spodek. Zdjęcie zostało wykonane w pobliżu High River w Kandzie.

Fot. Dr Tze Siong Tan (Singapur) / Gold, Behavior – Invertebrates

- W trakcie seksu ważki różnoskrzydłe formują „koła" w kształcie serca. Miałem szczęście spotkać kilka par podczas porannego spaceru w Gardens by the Bay w Singapurze. Podszedłem cicho, by nie spłoszyć pary, i ostrożnie ustawiłem sprzęt, by obie samogonki znalazły się w tej samej płaszczyźnie - wspomina dr Tze Siong Tan, autor zdjęcia.

Fot. Patrick Nowotny (USA) / Gold, Behavior – Mammals

Do wodopoju w Serengeti, który był już zajęty przez małe stado lwów, zbliża się intruzka. Gdy lwica podeszła na odpowiednią odległość, została zaatakowana.

Fot. Doron Talmi (Izrael) / Gold, Plants and Fungi

Południowo-wschodnie USA posiada liczne bagna, jeziora i zatoki, gdzie tysiące wielkich cypryśników błotnych rośnie w wodzie. Te piękne widoki są dodatkowo podkreślane w listopadzie przez niesamowite światła i odbicia. Obraz został uchwycony z ręki, z kajaka, o mglistym świcie na jeziorze we wschodnim Teksasie.

Fot. Lawrence Worcester (USA) / Gold, Urban Wildlife

Ptak ciągnie za taśmę budowlaną, aby złapać nitkę.

Fot. Alessandro Gruzza (Włochy) / Gold, Planet Earth's Landscapes and Environments.

Staw zamarzł w czasie pierwszych mroźnych dni zimy. Śnieg ujawnił jego delikatne piękno. Długi czas otwarcia migawki uwydatnia ruch chmur na niebie wokół góry Cimon de la Pala w paśmie Pale San Martino. Lokalizacja: Góra Cavallazza, Park Naturalny Paneveggio-Pale San Martino, Włochy.

Fot. Harry Skeggs (UK) / Gold, Black and White.

- Ulysses, jeden z ostatnich żyjących wielkich kłów, dźwiga się na mnie, demonstrując swoje kolosalne rozmiary i kły - opowiada autor zdjęcia.

Fot. Dipanjan Pal (Indie) / Gold, Nature Art

Rzeka lodowcowa płynąca przez czarny piasek do Atlantyku.

Fot. Gunther De Bruyne (Belgia) / Gold, Nature Photojournalism

Biały nosorożec zostaje pozbawiony rogów, aby zapobiec zabiciu go przez kłusowników. Jest to bardzo skuteczna strategia, jak również środek ochrony przyrody ostatniej szansy. Wszystkie gatunki nosorożców są lub były na skraju wyginięcia z powodu popularności ich rogów w Azji. Ale dla wyjaśnienia: róg nosorożca składa się z keratyny, tej samej substancji, która tworzy nasze paznokcie. Obecnie nawet w Azji powszechnie wiadomo, że róg nosorożca nie ma wartości leczniczej, ani żadnego innego korzystnego działania. Jednak im mniej jest nosorożców, tym wyższa jest cena ich rogów, co niestety sprawiło, że róg nosorożca stał się symbolem statusu.