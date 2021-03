Koniec wysyłania wiadomości ze strony T-Mobile’a. Kolejny operator zamyka bramkę SMS

T-Mobile poszedł w ślady Orange’a oraz Plusa i zamknął swoją bramkę SMS. Wysyłania wiadomości tekstowych ze strony internetowej tego operatora nie będzie już możliwe.

Jeszcze dekadę temu bramki SMS to były bardzo przydatne narzędzia. Internet mobilny w Polsce dopiero raczkował, a smartfony mieli nieliczni konsumenci. Na domiar złego w abonamentach i ofertach na kartę próżno było szukać tanich ofert typu no-limits, dlatego zamiast płacić krocie za każdego wysłanego SMS-a i wklepywać go na klawiaturze numerycznej, lepiej było skorzystać z bramki SMS i wysyłać komunikat napisany na klawiaturze komputera.

Przez ostatnią dekadę czasy się zmieniły. Internet mobilny stał się powszechny, SMS-y dostępne są w zryczałtowanych taryfach bez limitu, a bramki SMS umierają na naszych oczach. W ubiegłym roku swoje strony internetowe pozwalające na wysyłanie wiadomości tekstowych bezpośrednio na numery telefonów zamknęły kolejno sieci Orange i Plus, a teraz doszły nas słuchy, że na podobny krok zdecydował się T-Mobile’a.

Bramka SMS od T-Mobile’a zakończy istnienie 31 marca 2021 r.

Przyznam, że nieco zaskoczył mnie fakt, iż bramka SMS od T-Mobile’a nadal istniała na początku 2021 r., bo sam od dekady z tego typu rozwiązań nie korzystałem. Jak podaje jednak serwis GSM Online, usługa zostanie oficjalnie wyłączona dopiero za dwa dni, aczkolwiek już teraz strony internetowe, do których operator nadal kieruje internautów poszukujących jego bramek, nie ładują się poprawnie.

Przejście do tzw. bramki sponsorowanej pod adresem t-mobile.pl/msg/user/sponsored/welcome.do przekierowuje obecnie użytkownika do strony głównej telekomu, podczas gdy bramka multimedialna pod adresem t-mobile.pl/msg/user/omnix/welcome.do ładuje stronę pozbawioną stylowania, aczkolwiek pole logowania nadal jest widoczne. Pozostaje się najwyraźniej pogodzić z tym, że nikt już tego interfejsu nie poprawi, a usługa za dwa dni odejdzie w niebyt…

Na szczęście jeśli ktoś chciałby nadal pisać SMS-y z komputera, to ma teraz wiele różnych możliwości, by to robić z użyciem swojego telefonu. W przypadku iPhone’ów i komputerów Mac zajmuje się tym usługa iMessage, która synchronizuje wiadomości SMS pomiędzy urządzeniami. Posiadacze smartfonów z Androidem mogą skorzystać z kolei z usługi Wiadomości od Google’a, która pozwala pisać i obierać SMS-y w desktopowej przeglądarce.