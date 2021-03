Qualcomm Snapdragon 780G już oficjalnie: 5 nanometrów i 5G

W ofercie firmy Qualcomm pojawi się zupełnie nowy procesor z modemem 5G ze średniej półki. Przywitajcie następcę Snapdragona 765G, którym jest Snapdragon 780G.

Z jednej strony Qualcomm romansuje z pomysłem usunięcia modułu 5G z topowych układów, a z drugiej wprowadza łączność 5. generacji do procesorów ze średniej półki cenowej. Najnowszy model w ofercie firmy, czyli Snapdragon 780G, zastępuje Snapdragona 765G z grudnia 2019 r., którego można było znaleźć m.in. w smartfonach Google Pixel 5, Oppo Reno4 Pro, Motorola Edge i LG Velvet.

Specyfikacja procesora Qualcomm Snapdragon 780G

Dzięki pomyłce pracowników firmy dowiedzieliśmy się najwyraźniej przed czasem, że w przypadku Snapdragon 780G mamy do czynienia z pierwszym procesorem z linii Snapdragon 7, który wykonany został w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Informacja na jego temat pojawiła się niespodziewanie w sieci i szybko z niej zniknęła, ale producent zdążył już udostępnić ją ponownie wraz z poświęconą mu podstroną w swojej witrynie.

Firma oficjalnie podaje, że Snapdragon 780G jest procesorem ośmiordzeniowym, na który składają się dwa rdzenie ARM Cortex-A78 (2,4 GHz) oraz sześć rdzeni Cortex-A55 (1,8 GHz). Do tego dochodzi układ graficzny Adreno 642, a w nowym układzie nie zabrakło również modemu 5G. Telefony, do których trafi, będą mogły skorzystać z sieci 5. generacji, aczkolwiek to akurat nie pierwszyzna, gdyż odpowiedni modem miał już na wyposażeniu Snapdragon 765G (jako pierwszy z serii Snapdragon 7).

Qualcomm co prawda nie zdecydował się na modem Snapdragon X65, który osiąga transfery rzędu do 10 Gb/s, ale postawił w tym przypadku na Snapdragona X53, który pozwoli osiągnąć transfery do 3,3 Gb/s w sieciach działających na częstotliwościach poniżej 6 GHz. Oprócz tego nowy układ zapewnia obsługę standardów Wi-Fi 6E o przepustowości do 3,6 Gb/s oraz Bluetooth 5.2. Do tego dochodzi wsparcie technologii Snapdragon Sound oraz 6. generacja silnika Qualcomm AI o wydajności 12 TOPS-ów, który napędza Qualcomm Hexagon 770.

Snapdragon 780G sprawi, że telefony będą robić lepsze zdjęcia.

Już od lat w fotografii mobilnej obiektywy i matryce to tylko jedna część układanki. Równie, o ile nie bardziej istotne są dzisiaj algorytmy przetwarzania obrazu. To oprogramowanie wykorzystujące moc procesora sprawia, że nasze zdjęcia wykonane smartfonami wyglądają tak dobrze mimo niewielkich gabarytów modułu foto.

W przypadku Snapdragona 780G możemy liczyć na lepsze zdjęcia w kiepskich warunkach oświetleniowych, a procesor jest w stanie zapewnić sprzętowo wsparcie dla nagrywania wideo HDR10+. Oprócz tego w procesorze znalazł potrójny ISP (Image Signal Procesor) o nazwie Spectra 570, który pozwoli zapisywać obraz z trzech aparatów naraz.