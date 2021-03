Qualcomm ma stworzyć konkurencję dla Nintendo Switch

To nie Qualcomm, a Nvidia zapewnia układy scalone do najpopularniejszej mobilnej konsoli do gier dla rynku. Producent Snapdragonów podobno niedługo zamierza udowodnić, że Nintendo popełniło błąd.

Na razie żaden producent przenośnych konsol do gier nie jest w stanie zagrozić pozycji Nintendo. Kilkoro niewielkich producentów próbowało, jednak by ograniczyć ryzyko, ich przenośne konsole w rzeczywistości były miniaturowymi tabletami z Windowsem 10 i grami na PC. Na dziś rynkiem rządzi konsola Switch, a gdzieś w tle przewija się Nvidia Shield. Ciekawy obrót spraw, biorąc pod uwagę sytuację na rynku układów do telefonów: gdzie to Qualcomm wiedzie prym, a Nvidia niewiele znaczy.

Qualcomm podobno szykuje się to stanięcia w szranki z Nvidią na jej własnym terytorium. Jak wynika ze źródeł Android Police, producent Snapdragonów pracuje nad konkurentem dla Shielda i Switcha. Ma być to konsola pracująca pod kontrolą Androida 12 z Usługami Play.

Mobilna konsola do gier od firmy Qualcomm. Brzmi jak telefon zoptymalizowany pod gry mobilne.

Sugeruje to wybór oprogramowania i partnera. Konsoli mobilnej Qualcomma, jeżeli wierzyć informacjom z Android Police, zdecydowanie bliżej będzie do Shielda niż do Switcha. Na razie nic nie zapowiada, by sprzęt doczekał się jakichś istotnych treści na wyłączność – choć preinstalowany poza Sklepem Play ma być też Epic Games Store. Konsola Qualcommu ma być zatem najlepszym miejscem do ogrywania najlepszych gier na Androida.

Podobno z wyglądu bardzo przypomina Switcha. Również wykorzystuje odczepiane od boków kontrolery. Jest też grubsza – jak Switch – od tradycyjnego telefonu. Qualcomm wykorzystał ponoć zwiększoną objętość do zastosowania lepszego systemu chłodzenia i zmieszczenia akumulatora o pojemności 6000 mAh.

Konsola prawdopodobnie będzie napędzana przez układ Snapdragon 888. Sprzęt ma kosztować 300 dol. i ponoć… nie jest przewidywany jego ogromny komercyjny sukces, co tłumaczy brak zaangażowania Qualcommu w pozyskiwanie gier na wyłączność. Konsola ma być urządzeniem aspiracyjnym – czyli tak jak Microsoft Surface czy Google Pixel inspirować i motywować partnerów.

Czas pokaże, czy ci zechcą brać z Qualcommu przykład, bo firma ma raczej znikome doświadczenie na rynku konsol do gier. Jeżeli jednak skłoni producentów elektroniki do tworzenia nowych konsol ich własnego projektu – to to całe zamieszanie może wyjść graczom na dobre.