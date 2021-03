Załoga stacji kosmicznej przeparkuje dzisiaj statek Sojuz. Trzeba zrobić miejsce dla nowej załogi

43 interakcji

Trójka astronautów znajdujących się obecnie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyskoczy dzisiaj na krótką przejażdżkę wokół stacji kosmicznej.

Ich zadaniem będzie przeparkowanie statku załogowego Sojuz MS-17 i zacumowanie do innego portu. Obecnie wykorzystywany port potrzebny jest do przyjęcia nowych członków załogi, którzy dotrą na stację już za kilka tygodni.

Astronautka Kate Rubins oraz kosmonauci Siergiej Ryżnikow oraz Siergiej Kud-Swierczkow już o godzinie 17:38 polskiego czasu odcumują od portu Rasswiet znajdującego się po tej stronie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która skierowana jest w stronę Ziemi, a następnie oblecą stację kosmiczną, aby przycumować po drugiej stronie do portu Poisk.

Cały manewr powinien zająć zaledwie około 30-31 minut.

Wolny port Rasswiet potrzebny jest do przyjęcia kolejnego statku Sojuz, który z nowymi członkami załogi wystartuje w kierunku stacji już 9 kwietnia. „Przestawiany” dzisiaj statek zacumowany jest do Rasswieta już od 18 października 2020 r. kiedy to przywiózł na pokład stacji załogę Ekspedycji 64.

Tego typu manewrów zbyt często się nie obserwuje, dlatego też NASA będzie dzisiaj relacjonowała cały proces w Internecie. Zważając na to, że cały manewr potrwa tyle, co przeciętny odcinek serialu na Netflixie, to jest to doskonała okazja, aby zamienić jeden odcinek na relację na żywo z przestrzeni kosmicznej.

Relacja rozpocznie się już o godzinie 17:15 – kilkanaście minut przed odcumowaniem od stacji. Będziecie oglądać?