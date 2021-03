Polskie wojsko chce kupić komputer kwantowy. Wyłożyło pół miliona złotych i czeka na oferty

Nie do końca rozumiemy do czego Wojskowemu Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia komputer kwantowy. Wiemy jednak, że instytut darzy dużym szacunkiem pieniądze podatnika. Liczy na zakup takowego komputera w kwocie nieco ponad pół miliona złotych.

Wygląda na to, że doczekamy się pierwszego kwantowego komputera w Polsce. Tak przynajmniej wynika z planów zamówień publicznych na 2021 r. opublikowanych na serwerze Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Instytut chce przeznaczyć na zakup 563 tys. zł. Wieje optymizmem – z bardzo wielu różnych względów.

Po pierwsze, trudno dokładnie sprecyzować do czego właściwie ów komputer będzie instytutowi potrzebny. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest instytutem badawczym, realizującym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, ukierunkowane na wdrożenie i praktyczne zastosowanie.

Bardzo możliwe, że instytut zainteresował się tematyką cyfrowej kryptografii. Komputery kwantowe mogą być całkiem skuteczne w łamaniu asymetrycznych algorytmów kryptograficznych za pomocą algorytmu Shora. To jednak tylko nasza spekulacja – będziemy się kontaktować z instytutem celem wyjaśnienia sprawy.

Komputer kwantowy w Polsce. Za raptem pół miliona złotych. To dziwny eksperyment.

Problem w tym, że jeżeli nasze spekulacje są trafne – na dziś właściwie to tylko kryptografia może leżeć w sferze zainteresowań instytutu, choć być może brakuje nam wyobraźni – to WITU może trafić na szereg trudności. Wszystkie znane eksperymentalne komputery kwantowe na dziś nie są w stanie podjąć się ataków na żadne z rzeczywistych algorytmów kryptograficznych.

Optymistyczny jest również budżet. Należy co prawda pochwalić WITU za oszczędne gospodarowanie pieniędzmi podatnika, jednak kwota 563 tys. zł może okazać się zbyt niska. Co prawda 2-kubitowe komputery kwantowe można nabyć za raptem 5000 dol., jednak tego rodzaju komputery powstały do celów edukacyjnych i raczej nie znajdą zastosowania w instytucie badającym technologie wojskowe. 50-kubitowy komputer to wydatek co najmniej 10 mln dol.

Bez wątpienia mamy tu więcej pytań i odpowiedzi. Na razie darujemy sobie dalsze spekulacje – i poczekamy na oficjalny komunikat instytutu.