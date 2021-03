Samsung zadba o ekran w nowym iPhonie. Nadchodzi wreszcie 120 Hz i tryb always-on

W tegorocznych iPhone’ach może pojawić się wreszcie wyświetlacz OLED typu LTPO, który pozwoli na wdrożenie trybu always-on w ramach iOS-a. Mogłoby to działać na podobnej zasadzie, jak w zegarkach Apple Watch.

Nadal, co prawda nie wiemy, czy tegoroczne telefony firmy z Cupertino będą należały do linii iPhone 12s, czy też iPhone 13, ale jedno na ich temat jest już niemal pewne: w tych urządzeniach pojawią się ekrany wspierające odświeżanie w 120 Hz. Co prawda spodziewaliśmy się ich już w ubiegłym roku w telefonach z serii iPhone 12, ale Apple postanowił skupić się zamiast tego na modemach 5G.

Na to, że tegoroczny iPhone dostanie 120-hercowy wyświetlacz, wskazuje fakt, iż Samsung Display modyfikuje swoją linię produkcyjną odpowiedzialną za ekrany OLED do iPhone’ów tak by jego nowe panele wspierały technologię LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) zamiast LTPS (low-temperature polycrystalline silicon). Te panele są bardziej energooszczędne, co pozwoli zwiększyć ich częstotliwość odświeżania do 120 Hz bez negatywnego wpływu na czas pracy.

Co istotne, panele OLED typu LTPO wprowadzą dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz, co również wpłynie pozytywnie na energooszczędność wyświetlaczy w telefonach Apple’a i to sprawdzone rozwiązanie. Samsung stosuje obecnie tę technologię w swoich topowych smartfonach (od Galaxy Note 20 Ultra w górę), a podobne panele trafiły do telefonów takich marek jak Asus, OnePlus itp.

Warto też pamiętać, że panele OLED typu LTPO i wsparcie dla 120 Hz to u Apple’a nie pierwszyzna.

Ekrany wykorzystujące technologię LTPO stosowane są z powodzeniem w zegarkach Apple Watch Series 5 i Series 6. To właśnie dzięki dynamicznej zmianie częstotliwości odświeżania możliwe było wprowadzenie na nich trybu always-on, który sprawia, że ekran tak naprawdę nigdy nie gaśnie, a jedynie w ramach oszczędzania energii po wygaszeniu zmniejsza się natężenie podświetlenia, a odświeżanie spada z poziomu 60 Hz do 1 Hz (czyli 1 klatki na sekundę).

Ekrany odświeżane w 120 Hz (czyli w 120 klatkach na sekundę), pojawiły się z kolei już wiele lat temu w tabletach z linii iPad Pro, aczkolwiek tutaj mamy do czynienia z panelami typu LCD, a nie OLED. Apple reklamuje tę technologię jako ProMotion i również w tym przypadku możliwa jest dynamiczna zmiana częstotliwości, która jest obniżania np. przy czytaniu (przy tym ze względu na technologię, w jakiej wykonano te panele, trybu always-on tutaj nie ma).

Jeśli jednak porównać Apple’a do konkurencji, to widać, iż już najwyższy czas, aby oba te rozwiązania — technologia LTPO i odświeżanie w 120 Hz — trafiły do iPhone’ów. Najpewniej jednak otrzymają je, przynajmniej na start, wyłącznie modele z linii Pro. Tak jak Samsung Display przerzuca się już na produkcję paneli typu LTPO, tak jego konkurent w postaci LG, który również dostarcza Apple’owi ekrany typu OLED, ma dalej produkować wyświetlacze w technologii LTPS.