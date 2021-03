InPost zamontuje ładowarki dla aut elektrycznych przy swoich Paczkomatach

InPost planuje połączyć wygodne z pożytecznym. Firma zamontuje w Łodzi jeszcze więcej Paczkomatów, a przy okazji pomoże miastu w ograniczeniu emisji CO2.

Paczkomaty szturmem wdarły się na ulice polskich miast, a chociaż lada moment wyrośnie im konkurencja w postaci automatów do odbioru paczek od Aliexpress i Orlenu, to InPost jak na razie jest na topie i nie ma się czego obawiać. Firma nawiązała partnerstwo z Amazonem, ale nie wszyscy są jednak zadowoleni z pojawiania się ogromnych maszyn w przestrzeni publicznej. Rafał Brzoska, o którym pisaliśmy niedawno na łamach Spider’s Web Plus, pracuje jednak nad wizerunkiem przedsiębiorstwa.

InPost i Paczkomaty w Łodzi

To właśnie dzięki twórcom Paczkomatów w Łodzi ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, Inpost nawiązał strategiczne partnerstwo z władzami miasta, co przede wszystkim poprawi dostępność punktów odbioru paczek, a tym samym zmniejszy obłożenie w tych, z których konsumenci korzystają już teraz.

InPost w zamian za to, że będzie mógł postawić w Łodzi swoje Paczkomaty w aż 70 dodatkowych lokalizacjach, zobowiązał się do zwiększenia swojej floty samochodów elektrycznych w tym mieście. Docelowo dąży do pełnej zeroemisyjności na terenie tego miasta, aczkolwiek nie znamy jeszcze dokładnego terminu, kiedy firma to chce osiągnąć.

Łódź jest pierwszym partnerem programu „Green City” realizowane przez InPost.

Rafał Brzoska przekonuje przy tym, że jego Paczkomaty to najbardziej ekologiczna forma dostawy przesyłek i już teraz o 75 proc. ogranicza emisję CO2 w porównaniu do dostaw kurierskich — wedle wyliczeń firmy o dokładnie 0,35 kg mniej na paczkę.

Kolejnym krokiem firmy jest udział w tworzeniu tzw. smart cities poprzez umieszczenie obok automatów do odbierania paczek ładowarek do aut elektrycznych. Skorzystać będą mogli z niej nie tylko pracownicy firmy, ale również obywatele Łodzi, którzy akurat będą w okolicy.

Przedstawiciele miasta również są przekonani o tym, że Paczkomaty to rozwiązanie ekologiczne, a korzystanie z nich sprawia, że zmniejsza się natężenie ruchu ulicznego w mieście. Odbiór paczek z Paczkomatu jest przy tym uznawane przez władze Łodzi jako rozwiązanie bezpieczniejsze jeśli wziąć pod uwagę sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus.

Łódź jest pierwszym partnerem InPostu, ale raczej nie będzie ostatnim. Inne miasta i gminy mogą dołączyć do „zielonego paktu” i ustalić wspólnie z twórcami Paczkomatów termin wymiany floty samochodów kurierskich w danym mieście na elektryczne.