Kolejki przy wejściu do szkoły/pracy/urzędu? Oto rozwiązanie

Covidowa rzeczywistość wiąże się z wieloma drobnymi utrudnieniami w codziennym życiu. Żeby wszystkie można było rozwiązać tak łatwo jak ten...

Mój sąsiad pracuje w hucie. Praca w systemie zmianowym, odseparowane przebieralnie, procedury, które mają zapewnić, że pracownicy poszczególnych zmian nie będą mieli możliwości spotkania się ze sboą. Wszystko po to, żeby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa. I oczywiście – kontrola temperatury przy wejściu na teren zakładu. Do każdego wchodzącego strażnik strzelał z elektronicznego termometru. To samo dzieje się u mojego syna w przedszkolu – na dzień dobry przechodzi kontrolę temperatury, od której zależy, czy zostanie wpuszczony do środka. W obu przypadkach pracownicy tracą czas zajmując się nie tym, do czego zostali zatrudnieni. A w godzinach szczytu, kiedy do pracy/szkoły/przedszkola przychodzi najwięcej osób, tworzą się korki, które tylko sprzyjają gromadzeniu się ludzi na niewielkiej przestrzeni.

Sąsiad mówi, że u nich problem rozwiązała automatyzacja – a dokładnie bramka SE-1008

To urządzenie, które bezdotykowo mierzy temperaturę wszystkich osób wchodzących na teren zakładu pracy. Wygląda podobnie do bramek z lotnisk, sądów, czy zakładów penitencjarnych. Tyle że tamte mają inne zadanie – szukają metalowych przedmiotów. Ta bada temperaturę. I o ile przez tamte wystarczy po prostu przejść, tutaj trzeba zrobić coś więcej.

Jak przebiega badanie temperatury w bramce?

Trzeba do niej podejść i zbliżyć nadgarstek lub czoło do sensora podczerwieni (IR) umieszczonego na jednym z ramion urządzenia. Czujnik błyskawicznie dokonuje pomiaru i jeśli wykryje temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza – uruchomi alarm. Jeśli temperatura jest w normie – poda wynik pomiaru na wyświetlaczu i będzie gotowy na przyjęcie kolejnej osoby. Według specyfikacji technicznej urządzenie mierzy temperaturę z dokładnością do 0,3 stopnia Celsjusza.

Czy korzystanie z bramki bezdotykowego pomiaru temperatury jest bezpieczne?

Nic nie wskazuje na to, by mogło być inaczej. Urządzenie nie wysyła w kierunku przechodzącego żadnej wiązki promieniowania, ono wyłącznie mierzy natężenie emitowanego światła i na tej podstawie określa temperaturę ciała. A samo promieniowanie podczerwone emituje każdy z nas. Tak dokładnie, to ten rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które wydziela każdy obiekt o temperaturze wyższej niż zero bezwzględne, czyli -273 stopnie Celsjusza.

Ale przecież dzieci przechodzą zarażenie covid bezobjawowo

W większości tak, ale jednak w wielu szkołach i przedszkolach uznano, że warto dokonywać pomiaru temperatury, by ograniczyć ryzyko, że dziecko, którego organizm walczy z jakąś dolegliwością, znajdzie się wśród innych, zdrowych i będzie mogło je zarażać. Nawet jeśli nie będzie to sam COVID-19, to po co narażać się na ryzyko obecności jakiegokolwiek innego wirusa, który wymagałoby kontroli lekarza czy wizyty w ośrodku zdrowia. Szczególnie że wisząca od zawsze na tablicy kartka „prosimy nie przyprowadzać do przedszkola chorych dzieci” niekoniecznie zniechęca rodziców do przyprowadzania usmarkanych maluchów. Ale jakby ktoś pytał, to zawsze katar alergiczny.

Tak czy inaczej, bramka bezdotykowego pomiaru temperatury to urządzenie, które pewnie nawet w pocovidowej rzeczywistości coraz częściej będziemy spotykać nie tylko w szkołach czy zakładach pracy, ale także w urzędach, a może i w obiektach użyteczności publicznej. Jeśli można ograniczyć dostęp do takich miejsc osobom chorym, czy nawet przeziębionym, to tylko z korzyścią dla pozostałych. Nie tylko tych pracujących w hucie.