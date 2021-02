Pokemon Legends: Arceus na Switcha - pierwsza gra z serii z całkowicie otwartym światem

Nintendo przygotowało na 25-lecie marki Pokemon kilka niespodzianek. Największą z nich jest zapowiedź gry Pokemon Legends Arcerus na konsolę Nintendo Switch. To będzie pierwsza produkcja z cyklu, w której będziemy zwiedzać całkowicie otwarty świat.

Fani serii Pokemon czekali na to ćwierć wieku i wreszcie się doczekali — podczas konferencji Pokemon Direct została zapowiedziana pierwsza gra z tego cyklu wprowadzająca prawdziwy open world. Nie będzie to przy tym pełnoprawna kontynuacja w postaci dwóch bliźniaczych gier, w ramach których wprowadzona zostanie zupełnie nowa generacja stworków. Zamiast tego dostaniemy quasi spin-off, który skupi się na jednym z legendarnych Pokemonów.

Co już wiemy o Pokemon Legends: Arceus?

Nowa gra trafi do sprzedaży w 2022 r. i opowie zupełnie nową historię, ale zostanie osadzona „w regionie, który fani już znają”. Chodzi tu o wprowadzoną wraz z 4. generacją stworków krainę Sinnoh. Tytułową gwiazdą gry będzie z kolei legendarny Arcerus, czyli Pokemon o numerze 493.

Wedle podań w tym uniwersum to właśnie Arceus odpowiada za stworzenie regionu Sinnoh, a być może i całego świata zamieszkanego przez Pokemony. Po raz pierwszy pojawił się w grach Pokemon Diamond i Pokemon Pearl, które wydano w 2006 r. w Japonii oraz w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Twórcy określają przy tym Pokemon Legends: Arceus mianem pre-make’a.

Oznacza to, że będziemy mieć tu do czynienia z prequelem całego cyklu, a gra zostanie osadzona fabularnie na długo przed Pokemon Green/Red/Blue. Można tym samym założyć, że Pokemon Legenda: Arceus nie wprowadzi zupełnie nowych gatunków, a jedynie wybrany zbiór z dotychczas poznanych przez nas generacji.

Dostępnymi starterami będą trawiasto-latający Rowlet, wodny Oshawott i ognisty Cyndaquil pochodzące odpowiednio z regionów Alola (7. generacja), Unova (5. generacja) i Johto (2. generacji). Na materiałach promocyjnych widać też Piplupa i Bidoofa, ale na pełną listę gatunków, które będą dostępne, pewnie jeszcze trochę poczekamy.

To, na co można przy tym liczyć, to nowa mechanika. W świecie gry nie ma jeszcze trenerów Pokemon w klasycznym tego słowa rozumieniu i nie istnieje jeszcze liga Pokemon. Zadaniem gracza będzie zaś zlokalizowanie stworków i zapełnienie pierwszego Pokedexu w regionie Sinnoh w historii…

Niestety nie wszyscy fani są zadowoleni z prezentacji Pokemon Legends: Arceus i trudno się im dziwić.

Pod względem oprawy graficznej nowa gra wygląda na pierwszej zapowiedzi miernie i to nawet jeśli wziąć poprawkę na fakt, iż zostanie wydana na Switcha, a nie na stacjonarne konsole Sony lub Microsoftu. Na przenośnym sprzęcie od Nintendo pojawiło się już wiele gier, które prezentują się znacznie bardziej okazale.

Nie jestem tym przesadnie zaskoczony, bo mam w pamięci open-worldowe segmenty z gier Pokemon Sword i Pokemon Shield. Poziom szczegółowości otoczenia wołał w nich o pomstę do nieba, animacje podczas poruszania się klatkowały, a obiekty w tle doczytywały się na oczach gracza. Zapowiada się na powtórkę z rozrywki…