Nintendo podzieliło się wreszcie nowymi informacjami na temat drugiego dodatku do gier Pokemon Sword i Shield. Zapowiedziano też ścisłą integrację Pokemon GO i Pokemon Home.

Drugi z dodatków do Pokemon Sword i Shield po The Isle of Armor o tytule The Crown Tundra został zapowiedziany już wiele miesięcy temu, ale do tej pory nie wiedzieliśmy zbyt wiele na jego temat. Zdawkowe informacje od Nintendo wspominały o tym, że w nowym regionie pojawią się nowe Pokemony, a na kolejną przygodę wyruszymy jeszcze w tym roku.

Dokładna data premiery dodatku, w który będą mogli zagrać wszyscy posiadacze Expansion Passa do gier Pokemon Sword i Shield to 22 października 2020 r. Tego dnia w świecie gry pojawi się mężczyzna imieniem Peony, który zachęci trenerów do eksploracji pokrytej lodem nowej części regionu Galar.

W ramach nowego dodatku będzie można wziąć udział w nowych Max Raidach, a w grze dostępne będą nowe legendarne Pokemony, dla których kraina Crown Tundra stała się nowym domem. Spodziewamy się galarskich wersji ptaków z Kanto, czyli Zapdosa, Moltresa oraz Articuno, ale to z pewnością nie koniec niespodzianek.

Osoby, które nie nabyły jeszcze gier Pokemon Sword i Shield, już 6 listopada będą mogły kupić zbiorcze wydanie w postaci podstawki od razu z dwoma dodatkami. Wszyscy gracze mogą też zdobyć specjalne warianty Pikachu w różnych czapkach poprzez wpisanie kodów, z których pierwszym jest P1KACHUGET. Kolejne będą podawane poźniej.

Oprócz pierwszych konkretnych informacji o dodatku do Pokemon Sword i Shield podczas swojej konferencji Nintendo zapowiedziało oficjalnie integrację Pokemon GO z usługą Pokemon Home. Dzięki temu stworki z gry mobilnej mogą trafić do następcy Pokemon Bank oraz gier z serii Pokemon na konsolę Nintendo Switch.

W ramach usługi Pokemon Home już teraz można przechowywać w chmurze Pokemony z gier na konsole Nintendo, a także wybrane stworki złapane w Pokemon GO z regionów Kanto i Alola. Ten transfer był jednak uciążliwy i wymagał mozolnego przenoszenia stworków do gier Pokemon Let’s GO Pikachu i Let’s GO Eevee.

Teraz będzie możliwy bezpośredni transfer pomiędzy grą mobilną i usługą online, aczkolwiek tylko w jedną stronę — czyli z Pokemon GO do Pokemon Home, a nie na odwrót. Aktualizacji, która pozwoli na coś takiego, spodziewamy się przed końcem tego roku. Gracze otrzymają też Melmetala zdolnego do zmiany formy na Gigantamax.