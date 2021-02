Już 3 z 4 najchętniej kupowanych telefonów w Plusie to modele z 5G

Plus zdradził, jakie telefony się najlepiej sprzedają. Okazuje się, że 3 z 4 najpopularniejszych smartfonów w tej sieci mają już modemy 5G.

W połowie 2020 r. w naszym kraju ruszyły po wielu latach testów prowadzonych w laboratoriach i w ternie sieci komórkowe 5. generacji. Co prawda na tzw. aukcję 5G, która rozdysponuje pomiędzy telekomy nowe częstotliwości, nadal czekamy, ale operatorzy wykorzystali w celu świadczenia usług w ramach nowego standardu przesyłu danych pasma wykorzystywane uprzednio przez LTE. 5G w Polsce jako pierwszy uruchomił w maju ub. r. Plus.

To właśnie ten operator jako jedyny przeznaczył wyłącznie na ten cel posiadane przez siebie pasmo z zakresu 2600 MHz TDD, podczas gdy konkurenci wykorzystują częstotliwość 2100 MHz współdzieloną z LTE. Dzięki temu nowa zielona sieć w praktyce sprawdzała się naprawdę nieźle tuż po starcie i nadal radzi sobie dobrze po ponad pół roku od debiutu (w zasięgu jest już 7 mln osób w 16 województwach, a do końca 2021 r. ta liczba zwiększy się do 11 mln ludzi).

5G już tu jest, ale co ze smartfonami?

Aby skorzystać z zalet 5G, nie wystarczy być w zasięgu — potrzebny jest do tego też odpowiedni telefon. Z początku odpowiednie modemy dostępne były wyłącznie w tych topowych modelach, ale z biegiem czasu trafiły również do urządzeń budżetowych. Dzięki temu rośnie ich popularność w ofercie telekomów, które sprzedają sprzęty z wielu różnych półek cenowych.

Plus podaje, że w jego przypadku już 3 z 4 najczęściej sprzedawanych smartfonów obsługują sieci 5. generacji. W styczniu 2021 r. bestsellerem był realme 7 5G, kosztujący katalogowo 999 zł, który jest u zielonego operatora dostępny na wyłączność. Oprócz tego nad podium znalazło się miejsce na Motorolę Moto G 5G, podczas gdy zaraz za nim ustawił się Samsung Galaxy A51 5G.

Jeśli spojrzeć na top 10 najlepiej sprzedających się smartfonów, to modemy 5G można znaleźć w czterech z nich, a do wymienionej wyżej trójki dochodzi Reno 4 Z 5G. To dobry wynik, bo łącznie takich urządzeń jest obecnie 20, a można domniemywać, że w kolejnych miesiącach popularność telefonów z 5G będzie rosła. Za kilka lat telefony bez 5G znikną, tak jak w erze LTE zniknęły modele z 3G.