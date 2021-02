Na spadochronie Perseverance NASA ukryła wiadomość. Rozmawialiśmy ze studentem, który ją rozszyfrował

NASA ukryła we wzorze materiału pokrywającym powierzchnię spadochronu łazika Perseverance aż dwie wiadomości. Ten easter egg był wyjątkowo trudny do znalezienia - ale udało się to prawie od razu. Okazał się cytatem z przemówienia Theodore Roosevelta.

Theodore Roosevelt był dwudziestym szóstym prezydentem USA i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 1906 roku. W 1899 roku Theodore Roosevelt powiedział w trakcie przemówienia:

O wiele lepiej jest odważyć się na wielkie rzeczy, na chwalebne zwycięstwa, nawet jeśli przeplatane porażkami, niż być równym tym biednym duszom, które ani nie czują radości, ani cierpienia, bo żyją w szarym zmierzchu, który nie zna ani zwycięstwa, ani porażki.

Fragment tego przemówienia "Odważyc się na wielkie rzeczy", czyli Dare mighty things po angielsku, stał się mottem marsjańskich misji NASA. Był użyty już w 2013 r. w jednym z filmów promujących misję Curiosity, cytowano go również w tweetach związanych z misją Perseverance.

I to właśnie ten cytat ukryty był w pozornie nieregularnym wzorku pokrywającym spadochron łazika. Odkrył to 23-letni Maxence Abela, student informatyki z Francji, który swoim odkryciem podzielił się na Twitterze.

Wkrótce to tweecie francuskiego studenta Twitter zawrzał. Tweet w tej chwili ma ponad sześć tysięcy polubień i prawie 1,5 tysiąca podań dalej. Wkrótce o odkryciu Abeli pisały gazety, np. Guardian.

Udało mi się z Abelą skontaktować i zadać mu kilka pytań.

Co zainspirowało Cię do szukania ukrytej wiadomości? Jakich technik użyłeś do deszyfrowania - słyszałem że VIM (popularnego edytora uniksowego)?

Maxence Abela: Haha, dokładnie, VIM rządzi! Użyłem makr, aby przesunąć kolumny z bitami i wiersze oraz by przetłumaczyć postać binarną. Byliśmy pewni (Maxence bawił się dekodowaniem z ojcem - SW), że jest tam jakaś wiadomość, bo wspominali o tym w trakcie transmisji. Do tego testowe spadochrony miały regularne wzorki, ten nie, co było to mocno podejrzane.

Najpierw uznaliśmy, że to wiadomość w stylu szyfru Arecibo, gdzie bity ułożą się w obrazek, ale nie udawało nam się ułożyć wzoru. Zaczęliśmy więc zmieniać długość linii i w końcu przy 10-bitowej linii znaleźliśmy rozwiązanie. Najtrudniej było odgadnąć, że jest to 10-bitowy wzorzec. Założyliśmy, że białe i wypełnione fragmenty to odpowiedniki bitów.

Początkowo liczby nie chciały się układać w nic sensownego, bo próbowaliśmy kodów ASCII. Okazało się, że są to zwykłe pozycje alfabetu - po kilku próbach zobaczyliśmy ciąg SGNIHT - czyli TNINGS od tyłu. Potem poszło z górki.

Nie myśleliśmy, że byliśmy pierwsi, którzy to odnaleźli, i nie wpadliśmy na to, że na brzegu spadochronu ukryta jest jeszcze jedna wiadomość (koordynaty GPS siedziby Jet Propulsion Laboratory - SW).

Spider's Web: Czy ktoś z NASA się z tobą kontaktował?

Maxence Abela: Nie, nie było żadnego kontaktu z NASA, choć kilku astronautów retweetowało mój wpis i kilku inżynierów z NASA i JPL gratulowało mi na Twitterze. Mam jednak wciąż nadzieję!