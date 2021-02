Idzie nowe. Huawei Mate X2 będzie pierwszym składanym smartfonem w 2021 r.

Huawei Mate X2 to nowy składany smartfon, który zadebiutuje już 22 lutego. Pierwsze grafiki pokazują zupełnie odmienną konstrukcję od poprzednika.

Huawei na swoim oficjalnym profilu w serwisie Weibo zamieścił grafikę zapowiadającą nowy składany smartfon. Urządzenie nosi nazwę Huawei Mate X2 i zadebiutuje już niebawem, bo 22 lutego 2021 r.

Grafika zdradza, że Huawe zupełnie zmienił projekt smartfona. Dotychczasowe składane modele tej firmy, czyli Mate X i Mate Xs, składały się ekranem na zewnątrz. Ten pomysł był szeroko krytykowany z uwagi na fakt, że miękki elastyczny ekran był narażony na uszkodzenia. A trzeba pamiętać, że po złożeniu smartfona ekran okalał go właściwie z każdej strony. Drobinki kurzu lub piasku w kieszeni mogły zniszczyć piękny panel o przekątnej 8 cali.

Huawei Mate X2 będzie się składał tak jak Samsung Galaxy Z Fold 2.

Czyli do środka. Po złożeniu ekran będzie więc zabezpieczony przed uszkodzeniami. Na pierwszej grafice widzimy tez bardzo wąskie ramki wokół ekranu, dzięki czemu całość wygląda jeszcze bardziej futurystycznie.

Niestety to już wszystkie informacje jakimi dysponujemy na ten moment. Ciekaw jestem jak Huawei podejdzie do kwestii zewnętrznego ekranu, dzięki któremu można będzie obsługiwać smartfom bez rozkładania go. Taki ekran jest koniecznością przy składanym smartfonie. Dla porównania, w Samsungu Galaxy Fold ten element był mały i niedopracowany, a w Galaxy Z Fold 2 ekran został rozciągnięty na cały przedni panel.

Kolejnym nasuwającym się pytaniem jest też kwestia aparatów.

Zarówno Huawei Mate X jak i Mate Xs miały genialny projekt aparatów. Jeden zestaw pozwalał fotografować z każdej strony, zarówno przy rozłożonym jak i złożonym ekranie. W nowym projekcie, kiedy ekran będzie po złożeniu wewnątrz, nie będzie takiej możliwości. Samsung rozwiązał ten problem stosując aż trzy niezależne zestawy aparatów.

Niestety wszystko wskazuje na to, że Mate X2 będzie kolejnym smartfonem Huaweia bez usług Google’a. Na ten moment nie wiemy jeszcze nic o cenie i dostępności. Ciekaw jestem, czy w 2021 r. Huawei pokusi się o obniżenie ceny składanego modelu. Taką drogą, według przecieków, ma w 2021 r. pójść Samsung.