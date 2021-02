Dość wpisywania danych przy wyliczaniu składki ubezpieczenia. Na rynku pojawił się nowy kalkulator

Jeżeli kiedykolwiek szukaliście w Internecie atrakcyjnej oferty ubezpieczenia swojego samochodu, z pewnością nie raz zdarzyło wam się skorzystać z kalkulatora stawki ubezpieczenia online. Z własnego doświadczenia wiem, że są to jedne z najbardziej męczących urządzeń w sieci.

Zanim kalkulator będzie w stanie podać stawkę ubezpieczenia, wymaga podania licznych danych zarówno o samym samochodzie, jak i o jego właścicielu. Nie każdy jednak ma ochotę podawać swoje dane wrażliwe czy też przedzierać się przez kolejne pola na dowodzie rejestracyjnym auta. Beesafe, nowy technologiczny startup, stworzył właśnie rozwiązanie tego problemu.

Cała dotychczasowa sytuacja spowodowana jest tym, że rynek ubezpieczeń zdominowany jest przez potężne firmy ubezpieczeniowe, które w swojej codziennej działalności skupiają się na analizie bezustannie zmieniających się przepisów prawa oraz regulujących ich działalność wymaganiach i korporacyjnych zasadach. W tym modelu także od strony technologicznej firma ubezpieczeniowa ma przede wszystkim być przewidywalna i bezpieczna. Wszystkie te obostrzenia sprawiają, że firmy ubezpieczeniowe nie są znane z elastycznego dopasowywania się do klienta, a raczej z dopasowywania klienta do siebie.

W miejscu, w którym klient styka się z firmą ubezpieczeniową, istnieją jednak dwie potrzeby. Z jednej strony każdy klient liczy na to, że firma jest niezwykle stabilna, bezpieczna i przewidywalna. Z drugiej oczekuje elastycznego interfejsu, który pozwoli mu możliwie szybko załatwić konkretną sprawę. To właśnie w tym aspekcie firmy ubezpieczeniowe dotychczas miały poważne braki.

Kalkulator ubezpieczeń opracowany, a następnie w trakcie testów udoskonalony przez Beesafe.pl stanowi znakomity przykład tego, jak wykorzystując najnowocześniejsze technologie można uprościć proces obliczania stawki ubezpieczenia dla swojego samochodu.

Połączyliśmy ogień z wodą i stworzyliśmy system dwóch prędkości – bardzo wydajny i stabilny centralny core system o cechach monolitycznych oraz nieprawdopodobnie zwrotną warstwę digitalową opartą w 100% o mikroserwisy. Całość działa w publicznej chmurze, spełniając wszystkie prawne wymagania KNF i jest zintegrowana z naszą platforma analityczna Big Data – mówi Rafał Mosionek CEO Beesafe.

Takie rozwiązanie jest w zasadzie niemożliwe do realizacji w dużych korporacjach ubezpieczeniowych, ponieważ korporacje mają inną filozofię myślenia o architekturze systemów. I to stanowi siłę startupu Beesafe.

Czegokolwiek potrzebujesz – wpięcia nowego dystrybutora produktów, zmiany interfejsu użytkownika, dostępu do nowej bazy zewnętrznej, niezależnego skalowania wydajności poszczególnych serwisów – to wszystko dzieje się szybciej niż kiedykolwiek i w jakiejkolwiek korporacji ubezpieczeniowej w Polsce – dodaje Rafał Mosionek.

O ile mi wiadomo, nikt w Polsce nie wystartował z kalkulatorem OC/AC, żeby po niespełna dwóch miesiącach niemal całkowicie go zmienić, dostosowując do zweryfikowanych potrzeb klienta. To, że potrafiliśmy to zrobić, to z jednej strony kwestia architektury opartej o dwie prędkości, a z drugiej naprawdę startupowe myślenie o naszych codziennych zadaniach. – mówi Damian Andruszkiewicz, członek zarządu Beesafe.

Beesafe swoją zwinność buduje w metodologii Scrum Agile, która jest podstawą funkcjonowania całej organizacji.

Wystarczą dwie proste informacje

Opracowany przez Beesafe kalkulator OC/AC jako pierwszy na rynku do obliczenia stawki ubezpieczenia nie wymaga mozolnego podawania szczegółowych danych o kliencie i samochodzie. Zamiast tego wystarczy podać datę urodzenia właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu. To wszystko. Całą resztę danych kalkulator pobiera z systemów UFG, Eurotax oraz CEPiK. Na podstawie tych danych jest w stanie przedstawić konkretną ofertę. Sprawdziłem, cały proces zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, dane ubezpieczeniowe kierowcy i pojazdu pozyskiwane na potrzeby kalkulacji ceny są anonimizowane i tylko w takiej formie przechowywane są przez system.

Beesafe to firma czysto technologiczna utworzona przez jedną z największych grup ubezpieczeniowych – Vienna Insurance Group. To właśnie ten ubezpieczyciel postanowił stworzyć osobną firmę, która będzie składała się z inżynierów, programistów oraz specjalistów od metodologii, architektury procesów i bezpieczeństwa. Obie firmy łączy zasadniczo tylko wiedza i doświadczenie ubezpieczeniowe. Cała reszta Beesafe jest całkowicie oddzielona od firmy ubezpieczeniowej, przez co może działać jak nowoczesny startup dynamicznie dopasowujący się do potrzeb klienta.

Zresztą najlepiej to sprawdzić samodzielnie wchodząc na beesafe.pl i samodzielnie wyliczając sobie stawkę ubezpieczenia. Nie powinno to zająć więcej niż minutę. Zwłaszcza że aktualnie w Beesafe można nie tylko w mgnieniu oka obliczyć składkę na polisę OC/AC, lecz również zgarnąć PlayStation 5 (5 egzemplarzy dla 5 zwycięzców).

