Konferencja Samsunga: premiera Galaxy S21 - live blog

Samsung zaprezentuje dziś swoje sztandarowe smartfony. Spodziewamy się zobaczyć modele Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra z rysikiem.

UWAGA! Jeżeli na końcu tekstu nie jest widoczny nasz live blog, należy odświeżyć stronę.

Czasy mamy takie, że premiery nowych produktów elektroniki użytkowej są w zasadzie formalnością. Miesiące przed konferencjami pojawiają się coraz bardziej precyzyjne plotki, często opatrzone grafikami, na temat nadchodzących sprzętów. Co gorsza, wycieki upowszechniane przez dobrze poinformowanych znawców tematu, najczęściej sprawdzają się w bardzo dużym zakresie. Psuje to niespodziankę, ale zdążyliśmy się przyzwyczaić do takiego stanu rzeczy.

Samsung Galaxy S21 (Galaxy S30) - czego się spodziewać

W przypadku nowych Samsungów Galaxy S21 jest podobnie. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy założyć, że model S21 Ultra będzie wspierał rysik. Tym samym pojawiły się plotki, że właśnie jesteśmy świadkami pożegnania serii Galaxy Note. Okazuje się jednak, że mogły być przedwczesne.

Jeszcze w grudniu wyciekły rendery pokazujące wygląd Samsungów Galaxy S21.

12 stycznia Samsung zaprezentował układ Exynos 2100, który ma być sercem części nowych smartfonów.

Kluczowe elementy specyfikacji w przypadku bazowego modelu Galaxy S21, które wyciekły tygodnie temu, prezentują się następująco:

ekran Dynamic AMOLED, 6,2 cala, rozdzielczość 1440p+, odświeżanie do 120 Hz,

procesor Exynos 2100 (w Stanach Zjednoczonych Snapdragon 888),

8 GB RAM,

aparat główny 12 MP, f/1.8, 26 mm,

aparat ultraszerokokątny 12 MP, 120 stopni, f/2.2,

aparat telefoto 64 MP, 3x zoom,

akumulator 4000 mAh,

kolory: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray i Phantom White.

Model S21+ ma mieć 6,7 cala, a S21 Ultra - 6,8 cala.

Premiera Samsunga Galaxy S21 - gdzie oglądać?

Premiera Samsungów Galaxy S21 została zaplanowana 14 stycznia na godzinę 14. Na Spider's Web będziemy ją dla was relacjonować na live blogu dostępnym pod tym tekstem. W naszym serwisie znajdziecie też artykuły poświęcone wszystkim dzisiejszym nowościom koreańskiego producenta.

Konferencję można śledzić na stronie Samsunga.

