Wyciekły oficjalne rendery Samsunga Galaxy S21. Koniec zgadywanek, wiemy wszystko

Oficjalne rendery smartfonów linii Samsung Galaxy S21 właśnie trafiły do sieci i pierwszy raz możemy zobaczyć te urządzenia z każdej strony. Projekt z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu.

Widzieliśmy już kilka przedpremierowych wycieków pokazujących Samsunga Galaxy S21, ale tym razem mamy pełen pakiet. Do sieci trafił - mniej lub bardziej kontrolowany - wyciek renderów prasowych Samsunga. Dzięki temu poznaliśmy wygląd urządzeń z każdej strony.

Samsung Galaxy S21 - najbardziej kontrowersyjnym elementem jest wyspa aparatów.

Tył smartfonów serii Samsung Galaxy S21 nareszcie jest jakiś. Drugiej takiej konstrukcji na rynku nie ma, ale póki co taka bryła nie do końca mnie przekonuje. Całość wygląda dość dziwnie, ale myślę, że przyzwyczaję się do tego projektu. Tym bardziej że Samsungi Galaxy serii S i Note zawsze zyskują, kiedy weźmie się je do ręki.

Samsung Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus

Zacznijmy od tego, że wyciek pokazuje trzy różne urządzenia różniące się układem aparatów i wielkością. W przyszłym roku Samsung Galaxy S21 i S21 Plus będą miały ten sam układ aparatów, a jedynie model S21 Ultra dostanie zmieniony układ obiektywów.

Tył smartfonów widzieliśmy już na wcześniejszych przeciekach, ale tym razem widać też, jak wyspa aparatów przechodzi w boczną krawędź, która jest przez to niesymetryczna. W górnej części metalowa ramka wylewa się aż na tył, a niżej sięga nieco ponad połowy grubości smartfona.

Konstrukcja ma zakrzywione plecki, co powinno poprawić pewność leżenia w dłoni, ale warto zauważyć, że front jest zupełnie płaski. Sasmung stopniowo odchodził od zakrzywień swoich ekranów AMOLED i wygląda na to, że seria S21 będzie całkowicie płaska. Szkoda, bo osobiście lubiłem zakrzywienia. Sprawiały one, że ekran wydawał się węższy, więc przy dużej przekątnej można było wygodniej sięgać przeciwległej krawędzi. Zakrzywiony ekran zawsze wydawał mi się też opcją klasy premium.

Na froncie znajdziemy także bardzo małe ramki wokół ekranu i jeszcze mniejszy podbródek niż w serii S20. Jest też małe wycięcie na kamerkę do selfie pośrodku górnej części smartfona. Trudno się ekscytować takim wyglądem, bowiem wzornictwa jest tu coraz mniej. Front jest już niemal w całości ekranem.

Samsung Galaxy S21 będzie dostępny w kolorze Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray i Phantom White. Większy S21 Plus będzie można kupić w kolorach Phantom Silver, Phantom Black, oraz Phantom Violet. Z kolei topowy model S21 Ultra będzie najbardziej stonowany, bowiem kupimy go tylko w wariancie Phantom Black bądź Phantom Silver. Jak donoszą przecieki, tym razem modele S21 i S21 Plus będą miały plecki wykonane z tworzywa sztucznego.

Samsung Galaxy S21 - specyfikacja.

Seria Galaxy S21 będzie różniła się wielkościami urządzeń. Bazowy model Galaxy S21 będzie miał ekran 6,2 cala o rozdzielczości Full HD+, większy S21 Plus będzie mierzył 6,7 cala przy tej samej rozdzielczości, a topowy S21 Ultra będzie miał 6,8 cala i rozdzielczość 1440p. Wszystkie smartfony będą miały ekran adaptacyjny z odświeżaniem do 120 Hz.

Wszystkie będą też napędzane tym samym procesorem. W Stanach Zjednoczonych będzie to układ Qualcomm Snapdragon 888, a w Europie Exynos 2100. Urządzenia będą wyposażone w Androida 11 z nakładką One UI 3.1. Z uwagi na różnice w rozmiarze, w każdym smartfonie znajdziemy inny akumulator. S21 będzie miał 4000 mAh, S21 Plus - 4800 mAh, a S21 Ultra - 5000 mAh.

Samsung Galaxy S21 Ultra będzie miał zdecydowanie lepszy aparat od niższych wersji.

Tym razem Galaxy S21 i S21 Plus będą miały takie same zestawu aparatów. Będzie to potrójny układ zawierający bazowy obiektyw (rozdzielczość matrycy 12 MP), ultraszerokokątny obiektyw (12 MP) i teleobiektyw (64 MP).

Z kolei Galaxy S21 Ultra ponownie będzie korzystał z głównego sensora o rozdzielczości 108 megapikseli, jednak będzie to zupełnie nowa matryca. Do tego zobaczymy ultraszeroki kąt o rozdzielczości 12 MP. Całość uzupełnią aż dwa teleobiektywy: pierwszy będzie dysponować optycznym powiększeniem x3, a drugi aż x10. Oba będą zapisywać zdjęcia w 10 MP.

Premiera serii Samsung Galaxy S21 odbędzie się 14 stycznia, a więc zostały już tylko cztery tygodnie.