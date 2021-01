Samsung Galaxy S21 Ultra rzeczywiście będzie wspierał rysik. Już wiemy, gdzie go schowa

Samsung Galaxy S21, przynajmniej w wariancie Ultra, rzeczywiście zaoferuje wsparcie dla rysika S-Pen. Teraz wiemy, gdzie go schowa.

2021 r. będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem, w którym zobaczymy Samsunga Galaxy Note z piórkiem S-Pen. W ramach płynnego przejścia, zamiast od razu usuwać biznesową linię, Samsung postanowił wyposażyć we wsparcie dla piórka inne urządzenia - Galaxy S21 oraz (prawdopodobnie) Galaxy Z Fold 3.

Premiera Samsunga Galaxy S21 już za 10 dni. Samsung rozesłał oficjalne zaproszenia, a równolegle wyciekła nieoficjalna informacja o akcesorium, które potwierdza wsparcie dla pióra S-Pen.

Samsung szykuje dedykowane etui dla Galaxy S21 Ultra z piórkiem S-Pen.

Wielkim plusem linii Galaxy Note na tle innych (nielicznych, ale jednak) smartfonów z rysikiem jest to, że rysik chowany jest bezpośrednio w obudowie. Dotychczas nie wiedzieliśmy, co Samsung zrobi z S-Penem w Galaxy S21, żeby zaoferować podobny poziom wygody. Teraz już wiemy.

Serwis WinFuture opublikował oficjalnie wyglądające rendery etui, które zostało specjalnie tak poszerzone, by mieścić piórko S-Pen. Sam rysik na renderach bardziej zaś przypomina wariant piórka dołączany do tabletu Galaxy Tab, niż ten, który znajdziemy w Note’ach. Ma on jednak zachować dokładnie ten sam zestaw funkcji, które znamy z biznesowych smartfonów Samsunga.

Źródło: WinFuture

Zarówno S-Pen, jak i towarzyszące mu etui, nie będą dodawane do zestawu z Galaxy S21 Ultra. Trzeba je będzie nabyć osobno, zaś sam rysik ma rzekomo kosztować 40 euro, czyli około 180 zł.

Premiera Galaxy S21 już 14 stycznia.

O nadchodzących smartfonach Samsunga wiemy już praktycznie wszystko, wliczając w to specyfikację, wygląd i funkcje. Podobnie jak w ubiegłych latach, Samsungowi bardzo kiepsko idzie trzymanie swoich tajemnic pod kluczem i premiera nowych urządzeń będzie tylko formalnością.

Samsung Galaxy S21:

ekran Dynamic AMOLED, 6,2 cala, rozdzielczość 1440p+, odświeżanie do 120 Hz,

procesor Exynos 2100 (w Stanach Zjednoczonych Snapdragon 888),

8 GB RAM,

aparat główny 12 MP, f/1.8, 26 mm,

aparat ultraszerokokątny 12 MP, 120 stopni, f/2.2,

aparat telefoto 64 MP, 3x zoom,

akumulator 4000 mAh,

kolory: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray i Phantom White.

Samsung Galaxy S21 Plus:

ekran Dynamic AMOLED, 6,7 cala, rozdzielczość 1440p+, odświeżanie do 120 Hz,

procesor Exynos 2100 (w Stanach Zjednoczonych Snapdragon 888),

8 GB RAM oraz 128/256/512 GB pamięci,

aparat główny 12 MP, f/1.8, 26 mm,

aparat ultraszerokokątny 12 MP, 120 stopni, f/2.2,

aparat telefoto 64 MP, 3x zoom,

akumulator 4800 mAh,

kolory: Phantom Silver, Phantom Black, oraz Phantom Violet.

Samsung Galaxy S21 Ultra:

ekran Dynamic AMOLED, 6,8 cala, rozdzielczość 1440p+, odświeżanie do 120 Hz,

procesor Exynos 2100 (w Stanach Zjednoczonych Snapdragon 888),

12 GB RAM oraz 128/256/512 GB pamięci,

aparat główny 108 MP, f/1.8, 24 mm,

aparat ultraszerokokątny 12 MP, 120 stopni, f/2.2,

aparat telefoto 10 MP, f/2.4, 3x zoom (ogniskowa 72 mm),

aparat superzoom 10 MP, f/4.9, 10x zoom (ogniskowa 240 mm),

przedni aparat 40 MP, f/2.2.

akumulator 5000 mAh,

kolory: Phantom Black i Phantom Silver.

To zdecydowanie ewolucja względem Galaxy S20, nie rewolucja, choć nowy procesor Exynos 2100 może okazać się ogromną zmianą względem Exynosa 990, który w poprzedniej generacji Samsungów miał ogromne problemy z przegrzewaniem się i zarządzaniem energią.

By się o tym przekonać nie będziemy musieli czekać długo. Samsung Galaxy S21 w trzech odmianach zadebiutuje już 14 stycznia.