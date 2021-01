79 interakcji

Samsung zaprezentował właśnie trzy swoje topowe smartfony na 2021 r. Wiemy już, jaką mają specyfikację i ile będą kosztowały smartfony Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra.

W tym roku nie musieliśmy zbyt długo czekać na premierę nowych telefonów marki Samsung. Zgodnie z oczekiwaniami na rodzinę Galaxy S21 składają się aż trzy urządzenia, którymi są Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra. Wszystkie trzy wyglądają bardzo podobnie, ale różnią się wymiarami i parametrami.

Sercem każdego z nowych urządzeń jest procesor wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Na rynku amerykańskim będzie to Qualcomm Snapdragon 888, podczas gdy w naszym kraju do sprzedaży trafią modele z układem Exynos 2100, który ma naprawić błędy poprzednika.

Wszystkie trzy nowe telefony Samsunga wspierają „super szybkie” ładowanie przewodowe, szybkie ładowanie bezprzewodowe i ładowanie zwrotne. Za zabezpieczenia odpowiada ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych zatopiony w ekranie. Nie zabrakło też głośników stereo oraz wsparcia funkcji Samsung Dex.

Podstawowy model w ofercie, czyli Galaxy S21, mierzy 151,7 x 71,2 x 7,9 mm przy masie 172 gramy. Na prawie bezramkowym froncie znalazło się miejsce na 6,2-calowy wyświetlacz FHD+ o nazwie Dynamic AMOLED 2X, który odświeżany jest z częstotliwością od 48 Hz do 120 Hz z wycięciem na 10-megapikselowy aparat.

Pod ekranem w obudowie spełniającej normę IP68 umieszczono akumulator o pojemności 4000 mAh oraz wszystkie niezbędne podzespoły, w tym 8 GB RAM-u i 128 GB lub 256 GB pamięci operacyjnej. Do tego dochodzi potrójny aparat główny: 12 Mpix (szeroki), 12 Mpix (ultraszerokokątny), 64 Mpix (telefoto).

Galaxy S21 Plus jest z kolei nieco większy od Galaxy S21. Ten ważący 202 gramy smartfon ma 6,7-calowy wyświetlacz, który mieści się w obudowie o wymiarach 161,5 x 75,6 x 7,8 mm zaraz nad ogniwem o pojemności 4800 mAh. W tym modelu, podobnie jak w jego droższym kuzynie, pojawiło się wsparcie dla technologii UWB.

Galaxy S21 Ultra, najdroższy z całej trójki, ma 6,8-calowy ekran WQHD+ (11-120 Hz) ze wsparciem rysika S Pen i obudowę mierzącą 165,1 x 75,6 x 8,9 mm. Do tego dochodzi jeszcze więcej RAM-u, czyli 12 GB lub nawet 16 GB. Telefon występuje też w wersji z większym dyskiem, który ma aż 512 GB pojemności i ma Wi-Fi 6E.

Umieszczono w nim również akumulator o pojemności 5000 mAh. Do tego dochodzi 40-megapikselowy aparat do selfie i poczwórny aparat główny. Składają się na niego cztery obiektywy: 108 Mpix (szeroki), 12 Mpix (ultraszerokokątny), 10 Mpix (telefoto 1) i 10 Mpix (telefoto 2).

Ile kosztują smartfony Samsunga z rodziny Galaxy S21 w Polsce?

Wszystkie trzy urządzenia trafią do sprzedaży lada moment. Przedsprzedaż modeli Galaxy S21, Galaxy S21 Plus oraz Galaxy S21 Ultra rozpocznie się już dziś, czyli 14 stycznia 2020 r. i potrwa dwa tygodnie, a po 28 stycznia 2020 r. urządzenia zaczną trafiać do klientów końcowych.

W ramach bonusu w przypadku smartfonów Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus można liczyć na słuchawki Galaxy Buds Live, a nabywcy Galaxy S21 Ultra otrzymają nowe Galaxy Buds Pro. We wszystkich trzech przypadkach producent dorzuca też jeszcze świeży lokalizator Galaxy SmartTag.

Nowe sprzęty można już dziś zamówić u oficjalnych partnerów Samsunga, takich jak np. AB Foto. Jeśli kupimy sprzęt z takiego źródła, to mamy pewność, że unikniemy przebitki cenowej, a do tego telefony na pewno będą pochodzić z polskiej dystrybucji, nie były nigdy wcześniej aktywowane, nie mają zagranicznego simlocka itp.

*Tekst powstał przy współpracy z marką AB Foto.