Nowa wersja systemu operacyjnego dla iPhone’a i iPada już tu jest. Co nowego w iOS 14.3 i iPadOS 14.3?

Możesz już pobrać iOS 14.3 na swój smartfon oraz iPadOS 14.3 na swój tablet. Nowości nie ma wiele, ale jedna z nich będzie szalenie istotna, jeśli lubisz robić zdjęcia, zaś druga niezbędna, jeśli właśnie wydałeś 2799 zł na nowe słuchawki Apple AirPods Max.

iOS 14.3 i iPadOS 14.3 - co nowego?

Lista nowości jest bardzo krótka, a na jej szczycie jest wyczekiwany od dawna format ProRAW. ProRAW dostępny jest póki co wyłącznie dla posiadaczy smartfonów iPhone 12 Pro i 12 Pro Max, i zapewnia możliwość rejestracji zdjęć w profesjonalnym, „surowym” formacie, który umożliwia znacznie szerszą ingerencję w obraz podczas obróbki. Więcej o Apple ProRAW przeczytacie w materiale Marcina Połowianiuka:

iPhone 12 Pro i 12 Pro Max otrzymają możliwość rejestracji zdjęć w nowym formacie, zaś wszystkie pozostałe smartfony, iPady z iPadOS 14.3 oraz komputery Mac z nową wersją macOS Big Sur otrzymają możliwość podglądu i edycji nowego formatu w aplikacji Zdjęcia. To bardzo dobra wiadomość, gdyż do edycji RAW-ów z iPhone’a nie potrzeba będzie dedykowanego oprogramowania, jak Adobe Lightroom czy Capture One. Obsługa formatu ProRAW będzie oczywiście dostępna w aplikacjach fotograficznych niezależnych programistów, jak Halide czy Darkroom.

Kolejna nowość to wprowadzanie pełnego wsparcia dla słuchawek AirPods Max. iOS 14.3 oraz iPadOS 14.3 umożliwiają teraz wykorzystanie technologii przestrzennego audio i adaptacyjnego EQ. Wsparcie dla Apple AirPods Max trafiło także na macOS Big Sur w wersji 11.1. Co bardzo ciekawe, aktualizacja wprowadza dźwięk Hi-Fi, co może potwierdzać opisywaną niedawno hipotezę, iż wraz z premierą AirPods Max wielkimi krokami zbliża się Apple Music w jakości Hi-Fi.

Dla klientów w wybranych rynkach dziś jest też dzień premiery aplikacji fitnesowej Apple Fitness+, która ma potencjał stać się realnym zagrożeniem dla dzisiejszych gigantów tej branży. Polacy jednak mogą póki co tylko o niej poczytać, gdyż nie wiadomo czy i kiedy usługa trafi nad Wisłę.

Drobne zmiany zaszły też w aplikacji AppleTV, która teraz ułatwi odkrywanie oryginalnych treści, a także w aplikacjach Pogoda i Mapy, gdzie teraz zobaczymy indeks jakości powietrza. Z kolei Panie może ucieszyć zmiana w aplikacji Zdrowie, gdzie w ramach śledzenia cyklu można teraz będzie dodać informacje o ciąży i środkach antykoncepcyjnych.

Ostatnią ciekawostką, odkrytą przez dociekliwych fanów w dokumentacji aktualizacji, jest proces parowania lokalizatorów AirTags. Może to oznaczać, iż bardzo niedługo czeka nas z dawna zapowiadana premiera breloczków Apple’a z czipem U1.

iOS 14.3 i iPadOS 14.3 - jak pobrać aktualizację?

Aktualizacja zainstaluje się automatycznie po podłączeniu telefonu do ładowania. Możemy jednak wymusić ją także ręcznie, wchodząc w ustawienia => ogólne => uaktualnienia. Przed zaktualizowaniem systemu do nowej wersji gorąco zalecamy wykonanie kopii zapasowej, na wypadek nieprzewidzianych trudności.