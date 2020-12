W polskich miastach staną ekomaty. Przyniesiemy do nich plastikowe butelki

Problem plastiku staje się palący. U naszego zachodniego sąsiada plastikowe butelki obłożone są kaucją i można je zwracać w sklepach. W Polsce będzie wyglądać to nieco inaczej.

Wkrótce, dzięki podpisanej właśnie umowie między firmami Żabka i Żywiec Zdrój może powrócić zwyczaj przynoszenia do sklepu pustych butelek.

Pierwsze ekomaty już stoją

Obie firmy postanowiły stworzyć sieć automatów, w których będzie można utylizować opakowania po napojach. Na dobry początek pierwsze Ekomaty staną przy sklepach sieci Żabka w Warszawie i Poznaniu. Ich sieć stopniowo będzie rozbudowywana w 2021 r.

Jak w starych, dobrych czasach utylizacja opakowań po napojach w Ekomatach będzie miała wymierne korzyści. Za każdą wrzuconą do Ekomatu butelkę będzie można otrzymać poprzez aplikację Żabki 10 żappsów do wykorzystania w ramach programu lojalnościowego sieci.

Żabka: nie tylko utylizacja PET

Od początku roku Żabka stopniowo wprowadza kolejne rozwiązania, które mają na celu ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Wprowadzenie do użytku Ekomatów to kolejny krok na drodze do tego celu. Wcześniej produkcja wszystkich opakowań wody i napojów marek własnych sprzedawanych w Żabce przeszła na wykorzystywanie przyjaznego dla środowiska materiału rPET.

Dzięki Ekomatom obie firmy chcą nie tylko zmniejszyć ilość generowanych odpadków plastikowych, ale także zwrócić uwagę społeczeństwa na rosnące tempo produkcji zanieczyszczeń.