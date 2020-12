Brytyjczycy Nowy Rok przywitają słodko-gorzkim smakiem wolności. Ich kraj przestanie być członkiem Unii Europejskiej. To również oznacza, że nie będzie on objęty europejską jednolitą stawką roamingową. Dla klientów Orange’a nic się jednak nie zmieni… na razie.

Skutkiem ubocznym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest zmiana stawek roamingowych, jakie obowiązują klientów polskich operatorów komórkowych na terenie tego kraju. Od pierwszego stycznia przyszłego roku przebywający na Wyspach będą płacić za połączenia, SMS-y, MMS-y i zużycie danych jakby byli w innym, nienależącym do wspólnoty państwie. Orange da jednak swoim klientom dłuższą chwilę wytchnienia.

Klienci Orange znajdujący się w Wielkiej Brytanii bądź na terytorium będą rozliczani tak samo jak w kraju – jeśli korzystają z nielimitowanych ofert, nie będą za nie ponosili dodatkowych opłat, a jeśli mają w planie taryfowym pakiety minut czy SMS-ów, po ich wyczerpaniu będą rozliczani wg stawek krajowych. Korzystanie z Internetu będzie możliwe w ramach pakietów przyznanych w planie taryfowym – tak samo jak w roamingu w UE.

Promocja dotyczy wszystkich klientów Orange’a– indywidualnych i biznesowych korzystających z planów abonamentowych, a także użytkowników ofert na kartę, usług nju mobile i Orange Flex.

Darmowy roaming w Wielkiej Brytanii w Orange ma jednak swój limit.

Niestety, promocja wprowadzona przez Orange’a nie ma charakteru stałego i wygaśnie 31 maja 2021 r. Od tego dnia operator będzie rozliczał połączenia według stawek opisanych w jego cennikach jako Reszta Europy. Jest jednak pewna nadzieja: operator w swojej informacji prasowej zawarł stwierdzenie o kolejnych ofertach będziemy informować na bieżąco. Niewykluczone więc, że pojawią się kolejne udogodnienia.

Operator sam informował o nowych stawkach na łamach Spider’s Web. Ceny to 4,94 zł za minutę połączenia z polskiego numeru z Anglii do Polski. Odebranie telefonu to koszt 2,02 zł za minutę, a wiadomości kosztują odpowiednio 1,51 zł za SMS-a i 3,03 zł za MMS-a. Transfer danych z kolei wyceniony został na 1,51 zł za 50 kB i 31,76 zł za MB. Wspomniana promocja jest więc bardzo mile widziana.