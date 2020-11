Co z roamingiem po Brexicie? Orange powiedział, ile teraz zapłacisz

Od kiedy tylko pojawiła się informacja o tym, że Wielka Brytania planuje Brexit, zastanawialiśmy się, jak wpłynie to na kwestię roamingu. Orange daje nam wreszcie odpowiedź.

Roam like at home to potoczne określenie przepisów, za których sprawą nie dopłacamy już za korzystanie z usług mobilnych w roamingu. To właśnie dzięki zmianom w prawie możemy zabierać ze sobą na wakacje lub wyjazd służbowy telefon, by w lwiej części taryf, czyli nie licząc tych, które mają roaming zablokowany, dzwonić i pisać z niego wiadomości tak, jak w kraju.

Minuty i wiadomości SMS/MMS taryfikowane są tak, jak w kraju, a operatorzy przyznają nam też proporcjonalnie mniejsze paczki danych do wykorzystania za granicą — ale nie dotyczy to wszystkich państw. Warto jednak pamiętać, że roam like at home to przepisy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, a Wielka Brytania już 1 stycznia 2021 przestanie być jej częścią.

Brexit — jaki na wpływ na roaming w Orange?

Pomarańczowy operator podzielił się właśnie informacją na temat nowego cennika usług w roamingu. Sieć przypomina przy tym, że pojawienie się opłat za roaming w Wielkiej Brytanii wynika z faktu, iż Brytyjczycy opuścili Unię Europejską i było konieczne, by regulaminy operatora i ceny były zgodne z obowiązującym prawem.

Wielka Brytania zostaje przeniesiona z krajów unijnych do 2. strefy roamingowej o nazwie „Więcej Europy”. Znajdują się w niej również takie kraje jak Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze oraz pozostałe kraje i terytoria europejskie.

Ile kosztuje roaming w Orange w Wielkiej Brytanii?

Ponieważ zasada roam like at home już nie obowiązuje w Zjednoczonym Królestwie, za wykonane (i odebrane) na terenie Wielkiej Brytanii, czyli Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej połączenia, a także wysłane wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych trzeba będzie dodatkowo płacić.

Dla przykładu ceny to 4,94 zł za minutę połączenia z polskiego numeru z Anglii do Polski. Odebranie telefonu to koszt 2,02 zł za minutę, a wiadomości kosztują odpowiednio 1,51 zł za SMS-a i 3,03 zł za MMS-a. Transfer danych z kolei wyceniony został na 1,51 zł za 50 kB i 31,76 zł za MB. Pełny cennik w formie dokumentu PDF znalazł się na stronie telekomu.

Orange zaznacza przy tym, że pracuje już nad nowymi pakietami dla osób, które planują wyjazdy do Wielkiej Brytanii. Miejmy nadzieję, że firmie uda się je wdrożyć przed 1 stycznia 2020 r.