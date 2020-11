Photoshop na nowe Maki z procesorem Apple M1 już jest. Tak jakby

Adobe pochwaliło się właśnie udostępnieniem pierwszej wersji Photoshopa na komputer Mac z procesorami o architekturze ARM. Lista rzeczy, które nie działają, to dowód na to, że przed komputerami z chipami Apple M1 jeszcze długa droga.

Od kilku dni trafiają do nas wyglądające optymistycznie wyniki pomiarów, które tworzą wrażenie, jakoby nowe MacBooki Air, MacBooki Pro oraz Maki mini miałyby rozkładać na łopatki zarówno pozostałe sprzęty Apple’a, jak i konkurencję. Pytanie tylko, czy tak będzie poza benchmarkami, pozostaje otwarte. Na szczęście odpowiedź poznamy lada chwilę.

Komputery z systemem macOS i chipami Apple M1 trafiają już do pierwszych klientów, a deweloperzy udostępniają oprogramowanie.

W awangardzie zmian jest Adobe, czyli twórcy aplikacji takich jak Photoshop czy Premiere — programów dla profesjonalistów, które są rynkowymi standardami w obróbce grafiki i filmów. To dobrze wróży, ale i tak pora wstrzymać konie, bo jak na razie tylko jeden program z pakietu wspiera natywnie procesory Apple M1typu ARM i to dopiero w wersji beta. Mowa o Photoshopie.

Z informacji o udostępnieniu Photoshopa na komputery Mac z procesorami ARM dowiadujemy się, że to nie jest ten sam program, który dostępny jest w wersji na procesory Intela o architekturze x86. Lista funkcji, które nie działają (albo nie działają w pełni poprawnie) jest tak długo, że ledwo mieści mi się na ekranie monitora. Do najważniejszych z nich należą:

camera RAW;

podmiana nieba

wypełnienie z uwzględnieniem zawartości;

automatyczne mieszanie warstw;

punktowy pędzel korygujący;

pędzel korygujący;

łatka.

Oznacza to, że trudno dziś tę wersję beta Photoshopa na system macOS 11 Big Sur zainstalowany w komputerach z chipami Apple M1 traktować inaczej, jak zwykłą ciekawostkę. Tak szybkie udostępnienie jej daje jednak nadzieję, że nie będziemy czekać na nią w nieskończoność, ale już teraz widać, że okres tranzycji z x86 na ARM potrwa w rezerwacie raczej lata niż miesiące.

Otwartym pozostaje pytanie, jak to będzie wyglądało u konkurencji w postaci Microsoftu.

Firma z Redmond już dawno eksperymentowała z Windowsem na układach rodem ze smartfonów i tabletów, ale tak jak o Windows RT mało kto pamięta, tak pełnoprawny Windows 10 na procesory ARM również powstał — ale jest o nim względnie cicho w mainstreamie. System cierpi na wiele problemów wieku dziecięcego i jest niszą w niszy, tak jak sprzęty mu dedykowane, co przekłada się na brak oprogramowania.

Dostępność wersji beta Photoshopa na Windows 10 w wersji na procesory ARM udało nam się w redakcji już potwierdzić, zabieramy się do instalacji

Coś w tej materii zaczyna jednak drgać, bo tak jak jeszcze niedawno jedyne, co mieliśmy, to deklaracje Adobe, że wyda Photoshopa na Windowsa 10 ARM wyda „wkrótce”, tak dziś ta aplikacja się pojawiła — równo z wersją na macOS-a. To bardzo dobre wieści, bo emulowanie 32-bitowych aplikacji pisanych z myślą o procesorach Intela działa kiepsko, a system Microsoftu emulację aplikacji x86-64, która również nie jest optymalnym wyjściem, wspiera dopiero w ramach programu Insider.

Pierwsze uruchomienie Photoshopa na sprzęcie z systemem Windows i procesorem ARM uwieczniliśmy na zrzucie ekranu

W przypadku sprzętów Apple’a, a te są rynkową niszą przynajmniej pod względem udziałów rynkowych, takie wsparcie pojawiło się, choć w szczątkowej formie, już pierwszego dnia obecności tych sprzętów u klientów końcowych. W przypadku Microsoftu musieliśmy czekać nieco dłużej, ale tyle dobrego, że obie nowe wersje Photoshopa zadebiutowały jednocześnie i o tej na Windowsa spece z Adobe nie zapomnieli.