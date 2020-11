Lepszych fotografii krajobrazu w tym roku nie zobaczycie. Oto Landscape Photographer of the Year 2020

1 interakcji

W tym roku nie możemy podróżować tyle, co kiedyś, ale na szczęście mamy dostęp do fantastycznych fotografii krajobrazowych. Najlepsze z nich właśnie nagrodzono w konkursie Landscape Photographer of the Year 2020. Wśród wyróżnionych jest też Polak, Marek Biegalski, którego spytałem, jak powstała jego praca.

Fotografowie krajobrazu, podróżnicy, nie mieli w tym roku zbyt łatwego zadania (kto miał). Możliwości podróżowania były mocno ograniczone, czasami nawet lokalnie. Mimo to w prestiżowym, międzynarodowym konkursie Landscape Photographer of the Year 2020, zgłoszono aż 3800 prac. Jury wybrało do finału 101 najlepszych fotografii.

Fot. Kelvin Yuen

Laureatami zostali Kelvin Yuen z Hongkongu, który otrzymał tytuł International Photographer of the Year w kategorii Portfolio oraz Kai Hornung z Niemiec jako International Landscape Photographer of the Year w kategorii pojedynczej.

Fot. Kai Hornung

Wśród finalistów znalazł się także Polak, Marek Biegalski, któremu serdecznie gratuluję. Jego fotografia została wykonana jesienią 2019 r. w południowej Islandii przy użyciu drona DJI Mavic Pro 2 na wysokości około 120 m.

Fot. Marek Biegalski

Zdjęcie przedstawia jednokierunkowy most na tle rzecznych strumieni zasilanych przez wodę wypływającą spod lodowców, czyli stopiony lód lodowcowy. Objętość rzek i ich różnorodna kolorystyka jest silnie zależna od pory roku i temperatury powietrza. Rzeki osiągają największe rozmiary i poziom w czasie opadów deszczu, kiedy deszczówka łączą się z wodą lodowcową. Kolory zbliżone do kolorów wody w różnych odcieniach niebieskiego i turkusowego jak na zdjęciu to płytkie koryta, gdzie woda dość często ma delikatny przepływ. Natomiast te szaro-żółte elementy to silne strumienie mieszające nurt wody z piaskiem i wulkanicznym podłożem. Rzeki zasilane przez lodowce szybko podnoszą się w ciepłe, słoneczne dni i występują regularne dzienne wahania przepływu. Na skraju zlodowacenia, szczyt wyładowań przypada między południem a trzecią po południu, ale najniższy jest rano o wschodzie słońca. Marek Biegalski

Wybrałem zestaw najciekawszych fotografii wyróżnionych w konkursie. Gdyby to było mało to warto odwiedzić stronę Landscape Photographer of the Year, gdzie można obejrzeć wiele więcej zdjęć. Gwarantuję, każde jest wybitnie dobre, więc warto spędzić chwilę na ich przejrzenie, szczególnie w piątkowe popołudnie!

Fot. Amarate Tansawet

Fot. Vikki Macleod

Fot. Nate Merz

Fot. Craig Mcgowan

Fot. Nicolas Raspiengeas

Fot. Gergo Rugli

Fot. Felix Röser

Fot. Nikhil Nagane

Fot. Gheorghe Popa

Fot. Evan Will

Fot. Simon Xu

Fot. Christopher Anderson

Fot. Laurent Lacroix

Fot. Sergey Aleshchenko

Fot. David Swindler

Fot. Shashank Khanna

Fot. Felix Röser

Fot. Samuel Markham

Fot. Ivan Miljak