Dlaczego tylu właścicieli stron zmieniło ostatnio firmę hostingową?

Należysz do osób, które od lat mają hosting u jednego operatora? Aż do dziś wydawało Ci się, że przenoszenie strony to jakaś zbędna komplikacja? Wiedz, że po drugiej stronie czeka nagroda - niższe koszty, znacznie lepiej działająca strona lub sklep generujący więcej konwersji oraz lepsze bezpieczeństwo danych. Okazuje się, że samo przejście nie tylko obniża koszty, ale może być tak wygodne, jak zmiana operatora telefonu!

Ten artykuł jest przeznaczony przede wszystkim dla:

niezadowolonych z rachunku rzędu 500-1000 zł od dużego operatora hostingu za usługi, które wykorzystują w bardzo małym stopniu,

posiadających już stronę lub sklep i oczekujących wyższych konwersji i mniejszego współczynnika odrzuceń z ruchu na swojej stronie,

osób niezadowolonych z obsługi klienta w dotychczasowej firmie hostingowej,

pragnących wreszcie mieć hosting realnie przyjazny seo.

Wielu właścicieli stron godzi się na warunki, które nie są w pełni zadowalające, ponieważ żywi przekonanie, że proces przeniesienia strony będzie skomplikowany i spowoduje przerwy w działaniu strony. Tym samym tkwią oni w firmie, w której byli od lat, kiedy tak naprawdę mogliby o wiele lepiej realizować swoje cele biznesowe. Oto trzy powody, dla których warto pomyśleć o zmianie hostingu.

Powód 1 - Weryfikacja kosztów działania w dobie COVID-19

Koszt utrzymania np. dla domeny .pl różni się znacznie, zależnie od operatorów. Różnice tkwią także w koszcie utrzymania pakietów hostingowych. Wielu użytkowników jest w sytuacji, w której korzystają z wysokich pakietów hostingowych, które w ogóle nie są im potrzebne - utrzymują np. tylko jedno konto poczty lub małą stronę www.

W dobie COVID-19, kiedy wiele gałęzi gospodarki przeżywa głęboką zapaść, możesz należeć do osób, które przyglądają się każdej fakturze kosztowej znacznie uważniej, niż rok czy dwa temu.

Czy na pewno korzystasz z tego, za co płacisz? Wiele firm ma jednak wykupione, nie do końca potrzebnie, większe pakiety i otrzymują one wówczas rachunek bliższy 1.000 zł - choć tak naprawdę ich potrzeby można zaspokoić, za kwotę rzędu 200 zł. Droższe pakiety hostingowe często mają wysokie pojemności, rzędu, 50, 100 i więcej GB, kiedy tak naprawdę strona małej firmy, wraz z pocztą, zajmuje często objętość rzędu 1-2 GB. Oznacza to ponoszenie kosztów za coś, z czego się po prostu nie korzysta.

Porównaliśmy zatem ceny pakietów hostingu w listopadzie 2020. Założyliśmy, że potrzeby są niewielkie - dlatego wybraliśmy mniejsze pakiety z oferty wiodących w Polsce operatorów.

Parametry tych serwerów nie są identyczne, jednak wszystkie one umożliwiają realizację „planu minimum” - czyli prostej strony lub sklepu i skrzynki na pocztę firmową. Do ceny hostingu dołożyliśmy regularną cenę domeny .pl

Rozpiętość kosztów rocznych odnowienia takiej usługi jest spora, bo u trzech największych dostawców w Polsce taki zestaw może kosztować co roku od 208 zł do 520 zł netto. Mówimy o małych pakietach hostingu typu prosta strona + poczta + domena.

Operatorzy hostingu bardzo często w pierwszym roku proponują niższą cenę promocyjną, jednak w długim terminie istotna jest cena regularna, płacona w kolejnych latach. To tę cenę uwzględniono na wykresie:

Zanim podejmiesz decyzję o przejściu na nowy hosting, pamiętaj, że kupujesz nie tylko „cenę”, ale także inne korzyści, jak wspomniane powyżej bezpieczeństwo danych czy szybkość wczytywania stron.

W przypadkushostingu sklepu internetowego przygotuj się organizacyjnie na to, że zmiana operatora może przyczynić się do lepszych pozycji w Google i zwiększenia liczby zamówień, a to oznacza, że zamówienia te trzeba przecież obsłużyć (zadbaj o pakowanie, wysyłki, sprawną obsługę klienta itp.).

Zmiana operator może mieć także dobry wpływ na bezpieczeństwo Twoich danych, o czym dowiesz się więcej w dalszej części artykułu.

Powód 2 - Szybkość wczytywania strony

Wiele usług hostingowych, zwłaszcza tych zakładanych lata temu, opiera się o starszą infrastrukturę. Wielu właścicieli stron nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich strony mogłyby funkcjonować lepiej, gdyby wykorzystali nowoczesne technologie. To ważne dla biznesu, ponieważ, jak się okazuje, czas wczytywania strony jest powiązany np. ze współczynnikiem konwersji:

źródło: cyberfolks.pl na podstawie hubspot.com

Czas wczytywania strony liczy się także dla Google. Wyszukiwarka od przyszłego roku ma mocno punktować trzy elementy, tzw. Core Web Vitals:

źrodło: cyberfolks.pl na podstawie web.dev

Mimo, że obecnie eksperci specjalizujący się w pozycjonowaniu stron pozostają wstrzemięźliwi w ocenie wpływu szybkości na pozycje w wynikach Google, to od przyszłego roku Google zapowiada o wiele mocniejsze zwracanie uwagi na szybkość działania stron www. To dlatego szybkość strony jest tak istotna. Stąd też o tych parametrach mówi się ostatnio coraz więcej.

Nic dziwnego, że coraz więcej użytkowników stara się świadomie stawiać na tych operatorów, którzy w wiarygodny sposób odnoszą się do tego właśnie zapotrzebowania.

Powód 3 - Bezpieczeństwo danych

Przeciętna strona internetowa jest atakowana setki razy miesięcznie. Twoja także. Spidersweb - także! Dobra, spidersweb to nawet tysiące razy. Kiedy nie dbasz o ochronę w sposób właściwy - może się okazać, że strona zostanie zainfekowana złośliwym kodem. Kopia zapasowa strony będzie wówczas bardzo przydatna.

W wielu wypadkach okazuje się, że - mimo wysokiej ceny u wiodących operatorów, kopia zapasowa Twojej strony i poczty jest przechowywana bardzo krótko. Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się cyberfolks.pl, gdzie kopia zapasowa jest przechowywana aż do 28 dni, przy cenie usług znacznie niższej niż u innych operatorów.

Przejścia stają się coraz bardziej popularne

O ile kilka lat temu większość obecnych użytkowników serwerów kupowała hosting po raz pierwszy, o tyle obecnie większość rejestracji naszych klientów to przejścia od innych operatorów. Przedsiębiorcy wolą ceny odzwierciedlające ich realne potrzeby… ale nie jest to jedyna przyczyna. Okazuje się, że trafiają do nas zarówno klienci rozczarowani wysokimi kosztami w dużych firmach, jak i tacy, którzy są niezadowoleni z jakości usług w mniejszych podmiotach mówi Artur Pajkert z cyberfolks.pl

Przenoszenie strony. Jak to wygląda w praktyce?

Przejdźmy do konkretów - jak wygląda taka migracja strony? Wszystko zależy od usługodawcy, którego wybierzemy, ale opierając się na przykładzie cyberfolks.pl można śmiało stwierdzić, że cały proces odbywa się przy zaledwie minimalnym udziale z Twojej strony.

Pierwszym krokiem jest wybór konkretnego hostingu i dodanie do koszyka bezpłatnej usługi migracji strony. Po otrzymaniu potwierdzającego maila i wypełnieniu przesłanego formularza, kontaktuje się z Tobą specjalista i uzgadnia termin przenosin. Przekazujesz dane dostępowe od poprzedniego operatora i to wszystko!

Teraz specjaliści przenoszą Twoje dane, kopiują bazę, pocztę, pliki, wprowadzają ewentualne modyfikacje, niezbędne, aby strona lub sklep zadziałały w nowym środowisku. Tobie pozostaje wyłącznie radość z efektów… albo więcej pracy przy realizowaniu zamówień, jeśli prowadzisz sklep - bo nowy hosting może przyczynić się do ich wzrostu. Z takiej pracy jednak chyba tylko się ucieszysz.

Czy ciągłość działania jest zachowana?

Sam proces przenoszenia strony składa się z czterech faz: rozpoznania i planowania, kopiowania danych (w zależności od wielkości serwisu), uruchomienia strony na nowym serwerze w trybie tymczasowym i w końcu przełączenia ruchu na nową stronę (przekierowanie domeny).

Podczas przełączania ruchu, czyli zmiany kierowania domeny na nowy serwer, przechodzisz fazę propagacji domeny. To proces rozpowszechnienia się w sieci internetowej nowego adresu IP strony, po to, aby w każdym miejscu, z którego ktoś będzie z niej korzystał, strona była widoczna już z nowego serwera.

Często trwa to nawet dobę, ale można skrócić ten proces do czasu liczonego w minutach, tak jak robią to specjaliści w cyber_Folks. Oznacza to, że już na samym początku działań ustalają TTL (czyli czas, przez jaki serwery buforują informacje o rekordach DNS) na poziomie 5 minut.

W czasie potrzebnym na propagację strona będzie otwierać się użytkownikom zarówno ze starego, jak i z nowego serwera, ale z minuty na minutę coraz więcej użytkowników będzie ją wczytywać już z nowego miejsca. Dzięki temu, cały proces odbywa się przy pełnej dostępności strony.

Podobnie wygląda przenoszenie poczty na nowy serwer. Skrzynka działa nieustannie, a po migracji znajdą się na niej wszystkie dotychczasowe maile.

Stan przed i po

Warto też przetestować szybkość działania strony z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Profesjonalne firmy hostingowe, w tym cyber_Folks porównują wyniki szybkości strony przed i po migracji, wykorzystując różne mierniki, np. bazując na niezależnie wykonywanych testach (np. GTMetrix). To świetna opcja, bo daje obraz tego, czy wybrany dostawca realnie wpłynie na szybkość ładowania się naszej strony, czy też nie.

źródło: cyberfolks.pl - przykladowy raport z informacją dla właściela strony



Zmiana operatora hostingu? Było warto!

Jak widać powyżej, proces migracji dla właściciela strony może ograniczać się do przekazania danych dostępowych i przekierowania domeny, kiedy wszystko jest gotowe. Całą robotę wykonuje firma hostingowa. Przy współpracy z dobrym operatorem, jak pokazuje cyberfolks.pl, taka operacja przebiega szybko i sprawnie, a korzyści pojawiają się w zasadzie od razu.

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w dobie pandemii, docenia niższe koszty utrzymania strony. W wyniku zmiany operatora, poza niższymi kosztami, możesz odczuć poprawę w obszarze SEO, uzyskać więcej konwersji i osiągnąć zmniejszenie współczynnika odrzuceń. Możesz poprawić także bezpieczeństwo danych. Dodatkową korzyścią jest obsługa klienta, która przydaje się nie tylko podczas migracji, ale także - podczas dalszego utrzymania Twojego serwisu lub sklepu.



Tekst powstał we współpracy z cyber_Folks.