Cyberpunk 2077 zdąży na premierę PS5, ale na polskie Outriders i The Medium poczekany dłużej

Na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S pojawi się wiele polskich gier, a jedną z produkcji dostępnych już w listopadzie będzie Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED. Niestety nie wszyscy rodzimi twórcy wyrobią się na czas — na Outriders od People Can Fly i The Medium od Bloober Team przyjdzie nam nieco poczekać.

Obawialiśmy się, że najgłośniejsza tegoroczna polska gra zaliczy trzecią obsuwę, ale Cyberpunk 2077 otrzymał wreszcie status gold, a kod wysłano do tłoczni. Co prawda deweloperzy jeszcze nie mają wolnego i teraz crunchują, bo tzw. day-one patch sam się nie napisze, ale to już niemalże pewne, że CD Projekt RED wyrobi się na premierę konsol nowej generacji.

Cyberpunk 2077 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ma trafić do sklepów 19 listopada 2020 r. Tego dnia PlayStation 5 trafi do sprzedaży w Europie, a rynkowa premiera konsol Xbox Series X i Xbox Series S odbędzie się ledwie 9 dni wcześniej. Niestety na inne polskie gry, które obecnie powstają i zapowiadają się bardzo obiecująco, poczekamy nieco dłużej.

Outriders od People Can Fly — premiera 2 lutego 2021 r.

Na pierwszym pokazie zupełnie nowego IP od People Can Fly, czyli twórców Painkillera i Bulletstorma, a także spin-offa kultowej serii strzelanin Microsoftu o tytule Gears of War: Judgement, byłem jeszcze na początku ubiegłego roku. Wydawana we współpracy ze Square Enix gra Outriders była zapowiadana wtedy jako produkcja zarówno na pecety, jak i konsole obecnej generacji.

Ten nietypowy looter-shooter, o którym twórcy często i sporo mówią, miał pojawić się w wersji na komputery, PlayStation 4 i Xboksa One jeszcze przed końcem tego roku. Niestety produkcja, która przy grudniowej premierze byłaby jedną z ostatnich na obecną generację konsol i jedną pierwszych na nową, zadebiutuje ponad kwartał po PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S.

Już kilka dni temu chodziły plotki, jakoby gra miała trafić do sprzedaży dopiero na początku przyszłego roku. Teraz oficjalną datę premiery Outriders, czyli 2 lutego 2021 r., potwierdził Square Enix, a deweloperzy z People Can Fly zapowiedzieli darmową aktualizację dla konsol nowej generacji. Przyczyną opóźnienia jest, oczywiście, pandemia koronawirusa.

The Medium od Bloober Team — premiera 10 grudnia 2020 r.

Polacy odpowiedzialni za takie gry jak obie części Layers of Fear, przerażające Blair Witch oraz zmierzającego na next-geny Observera, nie zasypują gruszek w popiele. The Medium, które ma trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, będzie jedną z pierwszych gier, która pojawi się nie tylko na pecetach, ale również na konsolach nowej generacji od Microsoftu… z pominięciem PS5.

Niestety twórcy The Medium nie zdążą z wydaniem tej produkcji na premierę Xbox Series X oraz Xbox Series S, ale na szczęście fani, którzy kupią nową konsolę od Microsoftu, nie będą musieli zbyt długo czekać. Produkcja, w której palce maczał twórca muzyki do Silent Hilla, zabierze nas na wycieczkę do Krakowa już 10 grudnia 2020 r. Nie mogę się doczekać (ale trochę się boję).



