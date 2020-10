PlayStation 5 kontra Xbox Series X - ile gigabajtów zostaje na gry?

7 interakcji

Ilość dostępnej przestrzeni dyskowej na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X nie jest już tajemnicą. Microsoft wygrywa i przegrywa z Sony jednocześnie.

Jedną z najbardziej istotnych różnic pomiędzy nadchodzącymi konsolami nowej generacji to zamontowana w nich pamięć masowa. Co prawda obaj główni producenci zdecydowali się wreszcie na niezwykle szybkie nośniki typu SSD, co pozwoliło odejść do lamusa wysłużonym napędom talerzowym, ale podejście Sony i Microsoftu do tej kwestii jest nieco inne.

Sony zdecydowało się w przypadku obu wersji PlayStation 5, czyli zarówno tego bazowego PS5, jak i tańszego oraz pozbawionego napędu optycznego wariantu All Digital, na wyraźniej szybszy nośnik od tego zamontowanego w Xbox Series X. Niestety okazało się przy tym, że inżynierowie japońskiej firmy zdecydowali się na dysk o nieco mniejszej pojemności niż w konkurencyjnym Xbox Series X wynoszącej jedynie 850 GB (co przekłada się realnie na 768 GB), a to mniej pamięci niż montuje się w konsolach obecnej generacji.

Microsoft wybrał z myślą o swojej topowej konsoli z kolei nieco większy, ale przy tym zauważalnie wolniejszy (ale i tak diabelnie szybki) dysk SSD niż ten montowany w PlayStation 5. Pamięć masowa w Xbox Series X ma pojemność 1 TB (realnie 930 GB), a to tyle samo ile oferują konsole obecnej generacji. Nie sposób jednak ogłosić Microsoftu jednoznacznym zwycięzcą tego starcia, gdyż firma z Redmond w swojej tańszej konsoli o nazwie Xbox Series S zamontowała dysk nie tylko wolniejszy od tego w obu wersjach PS5, ale również dwukrotnie mniejszy niż ten z XSX. Ma on pojemność jedynie 500 GB (czyli realnie zapewne 415 GB).

Nominalna pojemność dysku tak w zasadzie niewiele graczom mówi, bo dla nich najważniejsze jest to, ile gigabajtów mogą wykorzystać na instalację gier — a to zależy od tego, ile przestrzeni zajmuje system operacyjny wraz z preinstalowany oprogramowaniem. Microsoft i Sony nie kwapili się przy tym z ujawnieniem tych informacji, ale na szczęście wartości dla obu topowych sprzętów trafiły już do sieci. Dzięki temu wiemy, że XSX zaoferuje 802 GB przestrzeni na gry, a PS5 — 664 GB.

Oznacza to, że systemy operacyjne zainstalowane na konsolach nowej generacji — czyli dość mocno zmodyfikowany Windows 10 w przypadku Microsoftu i konsoli Xbox Series X oraz autorskie oprogramowanie w przypadku Sony i PlayStation 5 — ważą odpowiednio 128 GB oraz 104 GB. To dobra wiadomość dla japońskiego producenta, bo przynajmniej w części nieco niweluje przewagę amerykańskiego rywala, który wybrał wolniejszy i większy dysk, ale i tak to firma z Redmond wygrywa o aż 138 GB.

PS Warto też przy tym też nadmienić, że Sony postanowiło wykorzystać aż 2,4 GB, by preinstalować na swojej konsoli grę Astro Playroom, a do tego system może rezerwować przestrzeń dyskową na to, by np. szybko wznawiać gry.

Jedyną niewiadomą jest to, ile dostępnej pamięci dostaną do wykorzystania posiadacze konsoli Xbox Series S.

Cały czas czekamy też na informację na temat dostępnej pamięci dla graczy w przypadku konsoli Xbox Series S, ale nie spodziewamy się, by system Microsoftu na tej słabszej konsoli o mniejszym dysku zajmował jakoś szczególnie mniej przestrzeni. Oznacza to, że XSS może zaoferować niecałe 300 GB przestrzeni na gry — a w ramach obecnej generacji zmieściłoby się na takim dysku jedno Call of Duty: Warzone i niewiele więcej. To niestety bardzo kiepska informacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że mowa o konsoli bez napędu, gdzie gry pobiera się tylko z sieci.

Na szczęście obie firmy mają swoje pomysły na to, jak zniwelować ten problem. W obu przypadkach pojawią się specjalne (i wyjątkowo drogie) karty rozszerzające pamięć systemową, a do tego można użyć klasycznych napędów podpinanych do portu USB — aczkolwiek w ich przypadku uruchomimy z nich wyłącznie stare gry w ramach trybu kompatybilności wstecznej. Pojawi się jednak opcja archiwizacji gier, dzięki czemu będzie można zgrać pliki na taki nośnik i przywrócić je bez ponownego pobierania.

Co jeszcze warto wiedzieć o dyskach SSD i pamięci masowej w konsolach PS5 i XSX/XSS?

Pewną nadzieję na to, że nie będzie tak źle, daje też fakt, iż pliki instalacyjne gier na wszystkich nowych sprzętach, nawet biorąc pod uwagę podbicie jakości tekstur ze względu na wsparcie rozdzielczości 4K, mogą być podobnej wielkości co w ramach obecnej generacji. Charakterystyka napędów SSD sprawia, że nie trzeba już powtarzać w ramach jednej instalacji tych samych danych, jak to czasem miało miejsce w przypadku gier pisanych z myślą o wolnych dyskach talerzowych.

Można też liczyć na to, że w przypadku konsoli Xbox Series S, która ma najmniejszy dysk ze wszystkich czterech nowych sprzętów, gry będą mniejsze niż na Xboksie Series X za sprawą mechanizmu Smart Delievery. Oprócz tego Microsoft zapowiedział, że wybrane komponenty danej gry będzie można usuwać, co oznacza, że gra pozwoli zainstalować np. sam tryb multiplayer bez kampanii, by zrobić miejsce na inne tytuły.